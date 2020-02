Diretta Olympiacos – Arsenal: risultato in tempo reale, tabellino

La partita di Olympiacos – Arsenal del 20 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

PIREO – Giovedì 20 febbraio alle ore 21 andrà in scena Olympiacos – Arsenal, incontro valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019/2020. Da una parte c’è la squadra greca che viene dall’ottimo successo interno contro il Panionios ed in classifica occupano la prima posizione con 60 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine inglese che viene dalla vittoria casalinga contro il Newcastle ed in classifica occupa la decima posizione con 34 punti, a pari merito con il Burnley.

QUI OLYMPIACOS – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Sà in porta, pacchetto difensivo composto da Cissé e Semedo centrali con Elabdellaoui e Tsimikas sulle fasce. A centrocampo Camara e Bouchalakis in mezzo con esterni Masouras e Lovera. In attacco il tandem composto da El-Arabi ed Hassan.

QUI ARSENAL – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Leno in porta, pacchetto difensivo composto da Maitland-Niles e Kolasinac sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sokratis e Mustafi. A centrocampo Torreira e Ceballos in cabina di regia con Pépé, Willock e Martinelli sulla trequarti a supporto di Lacazette unica punta.

L’incontro Olympiacos – Arsenal, valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su canale 254 di Sky Sport e in streaming su SkyGo.

OLYMPIACOS (4-4-2): Sà; Elabdellaoui, Cissé, Semedo, Tsimikas; Masouras, Camara, Bouchalakis, Lovera; El-Arabi, Hassan. Allenatore: Pedro Martins

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Mustafi, Kolasinac; Torreira, Ceballos; Pépé, Willock, Martinelli; Lacazette. Allenatore: Arteta

STADIO: Karaiskaki Stadium