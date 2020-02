Diretta Bayer Leverkusen – Porto: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Bayer Leverkusen – Porto del 20 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

LEVERKUSEN – Giovedì 20 febbraio alle ore 21 andrà in scena Bayer Leverkusen – Porto, incontro valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Da una parte c’è la squadra tedesca che viene dall’ottimo successo esterno contro l’Union Berlino ed in classifica occupa la quinta posizione con 40 punti, -5 dalla vetta. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine portoghese che viene dalla vittoria sul campo del Guimaraes ed in classifica occupa il secondo posto con un solo punto di ritardo dal Benfica.

BAYER LEVERKUSEN: A disposizione: Allenatore: Peter Bosz.



FC PORTO: A disposizione: Allenatore: Sérgio Conceição.



Reti:

La presentazione del match

QUI BAYER LEVERKUSEN – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Hradecky in porta, pacchetto difensivo composto da Tah, Bender e Tapsoba. A centrocampo L.Bender in cabina di regia con Bellarabi mentre sulle corsie esterne spazio ad Aranguiz e Wendell. In attacco tridente offensivo composto da Havertz, Volland e Bailey.

QUI PORTO – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-4-2 con Marchesin in porta, pacchetto difensivo composto da Corona e Telles sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marcano e Mbemba. A centro campo Uribe e Sergio Oliveira in cabina di regia con Otavio e Diaz sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Ze Luis e Marega.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bayer Leverkusen – Porto, valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su canale 251 di Sky Sport.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen – Porto

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tah, Bender, Tapsoba, Aranguiz, Bellarabi, L.Bender, Wendell, Havertz, Volland, Bailey. Allenatore: Bosz

PORTO (4-4-2): Marchesin; Corona, Mbemba, Marcano, Telles, Otavio, Uribe, Sergio Oliveira, Diaz, Ze Luis, Marega. Allenatore: Sergio Conceicao

STADIO: BayArena