Diretta Wolverhampton – Espanyol: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Wolverhampton – Espanyol del 20 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

WOLVERHAMPTON – Giovedì 20 febbraio alle ore 21 andrà in scena Wolverhampton – Espanyol, incontro valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019/2020. Da una parte c’è la squadra inglese che viene dal pareggio interno a reti inviolate contro il Leicester ed in classifica occupano l’ottava posizione con 36 punti, a pari merito con l’Everton. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine spagnola che viene dal pareggio in trasferta per 2 a 2 contro il Siviglia ed in classifica occupano l’ultima posizione con 19 punti, a pari merito con il Leganés.

La presentazione del match

QUI WOLVERHAMPTON – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Dendoncker, Coady e Saiss. A centrocampo Neves in regia con Gibbs-White e Moutinho mezze ali mentre sugli esterni agiranno Doherty e Vinagre. In attacco il tandem sarà composto da Jota e Jimenez.

QUI ESPANYOL – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Diego Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Javi Lopez e Vila sulle corsie esterne mentre nel mezzo Cabrera e Bernardo. A centrocampo Sanchez e Roca in cabina di regia con Lei, Darder ed Embarba sulla trequarti a supporto di Calleri unica punta.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Wolverhampton – Espanyol, valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su canale 255 di Sky Sport e in streaming su SkyGo.

Le probabili formazioni

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Gibbs-White, Neves, Moutinho, Vinagre; Jota, Jimenez. Allenatore: Nuno Espirito Santo

ESPANYOL (4-2-3-1): Diego Lopez; Javi Lopez, Cabrera, Bernardo, Vila; Sanchéz, Roca; Lei, Darder, Embarba; Calleri. Allenatore: Abelardo

STADIO: Molineux Stadium