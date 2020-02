Diretta Getafe – Ajax: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Getafe – Ajax del 20 febbraio 2020: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

GETAFE – Giovedì 20 febbraio alle ore 18.55 andrà in scena Getafe – Ajax, incontro valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Da una parte c’è la compagine spagnola che sta disputando una grandissima stagione: i castigliani, infatti, sono terzi in classifica con 42 punti ma sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Barcellona. Dall’altra parte ci sono i Lancieri che sono tra i favoriti per la vittoria finale: la squadra olandese viene da un comodo successo casalingo in campionato ed in classifica occupano la prima posizione.

La presentazione del match

QUI GETAFE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 4-4-2 con Soria in porta, pacchetto difensivo composto da Nyom e Mathias Oliveira sulle corsie esterne mentre nel mezzo Djené e Exteita. A centrocampo Arambarri e Maksimovic in cabina di regia con Etebo e Cucurella sulle fasce laterali mentre davanti spazio alla coppia d’attacco formata da Mata ed uno tra Angel e Molina.

QUI AJAX – I Lancieri dovrebbero schierarsi col classico 4-3-3 con Onana tra i pali, reparto difensivo formato da Mazraoui e Tagliafico sulle corsie esterne mentre nel mezzo Alvarez e Lisandro Martinez. A centrocampo Elting in cabina di regia con Van de Beek e Ziyech mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Tadic, Traorè e Babel.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Getafe – Ajax, valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Canale 251.

Le probabili formazioni di Getafe – Ajax

GETAFE (4-4-2): Soria; Nyom, Djené, Etxeita, Mathias Oliveira, Etebo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Jaime Mata, Angel Rodriguez. Allenatore: Bordalas

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Alvarez, Lisandro Martinez, Tagliafico, Van de Beek, Elting, Ziyech, Tadic, Traorè, Babel. Allenatore: Ten Hag

STADIO: Coliseum Alfonso Perez