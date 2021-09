Crotone – Reggina: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Crotone – Reggina dell’11 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la terza giornata di Serie B 2021/2022

CROTONE – Sabato 11 settembre, alle ore 18.30, si giocherà Crotone – Reggina, match valido per la terza giornata di Serie B 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta estera per 4-2 contro il Cittadella e in classifica hanno 1 punto; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro l’Alessandria e sono in testa alla classifica a punteggio pieno; nelle ultime cinque gare hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una. A dirigere il match sarà Michael Fabbri di Ravenna. Gli assistenti saranno Carbone e Yoshikawa; quarto uomo Rutella. Addetti al VAR: Sacchi e Pagnotta.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

Allenatore: Francesco Modesto.



Allenatore: Alfredo Aglietti.





La presentazione del match

QUI CROTONE – Probabile modulo 3-4-2-1 per il Crotone con Contini in porta e difesa composta da Nedelcearu, Mondonico e Paz. A centrocampo Benali-Estevez e sulle fasce Mogos e Sala. Sulla trequarti Oddei, di supporto alla coppia di attacco formata da Juwara e Maric.

QUI REGGINA – Probabile modulo 4-4-2 per la Reggina con Micai in porta e difesa formata al centro da Amione e Stavropoulos e ai lati da Adjapong e Di Chiara. In cabina di regia Crisetig e Hetemaj, sulle corsie Rivas e Ricci. Davanti Galabinov e Tumminello.

Le probabili formazioni di Crotone – Reggina

CROTONE (3-4-2-1): Contini; Nedelcearu, Mondonico, Paz; Mogos, Benali, Estevez, Sala; Oddei, Juwara; Maric. Allenatore: Francesco Modesto

REGGINA (4-4-2): Micai; Adjapong, Amione, Stavropoulos, Di Chiara; Rivas, Crisetig, Hetemaj, F. Ricci; Galabinov, Tumminello. Allenatore: Alfredo Aglietti

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Crotone – Reggina verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La gara sarà trasmessa anche su SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ.