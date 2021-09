Lipsia – Bayern Monaco 1-4: diretta live e risultato finale

La partita Lipsia – Bayern Monaco dell’11 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 4a giornata di Bundesliga

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: RB LEIPZIG-BAYERN MONACO 1-4

SECONDO TEMPO

90′ Arriva il segnale dall’arbitro il match RB Leipzig – Bayern Monaco si chiude qui. Al termine della sfida il risultato è di 1 a 4. Grazie per averci seguito e alla prossima

90′ Eric Maxim Choupo-Moting in gol! Il calciatore batte il portiere, varia il risultato, ora siamo 1 a 4

80′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Lukas Klostermann

80′ Willi Orban lascia il terreno di gioco

75′ Josip Stanišić in campo, prende il posto del compagno di squadra

75′ Fuori dal campo Thomas Müller per Bayern Monaco

75′ Forze fresche in campo per Bayern Monaco con l’ingresso di Niklas Süle

75′ Lascia il campo Benjamin Pavard per Bayern Monaco

71′ Buttato nella mischia Yussuf Poulsen

71′ Esce dal campo André Silva per RB Leipzig

59′ Eric Maxim Choupo-Moting si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

59′ Fuori dal campo Robert Lewandowski per Bayern Monaco

59′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Marcel Sabitzer

59′ Leon Goretzka abbandona il terreno di gioco

59′ Il tecnico inserisce Amadou Haïdara sul terreno di gioco

59′ Konrad Laimer lascia il terreno di gioco

59′ Dalla panchina si alza Emil Forsberg che fa il suo ingresso

59′ Esce dal campo Dani Olmo per RB Leipzig

59′ L’allenatore inserisce RB Leipzig Joško Gvardiol in campo

59′ José Angeliño lascia il campo

58′ Attenzione! Gol di Konrad Laimer bravo a realizzare , assist di Kevin Kampl. Adesso siamo sul risultato di 1 a 3

54′ Gol! Leroy Sané , assist di Jamal Musiala supera l’estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 0 a 3

47′ Attenzione! Rete di Jamal Musiala bravo a siglare , assist di Alphonso Davies. Adesso siamo sul risultato di 0 a 2

46′ L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo tra RB Leipzig e Bayern Monaco. Ci prepariamo a vivere assieme un altro tempo

PRIMO TEMPO

45′ E’ tutto per la prima frazione di gioco tra RB Leipzig e Bayern Monaco. L’arbitro ha fischiato la fine

45′ Spazio a Jamal Musiala, nuova mossa per l’allenatore

45′ Termina qui la partita di Serge Gnabry che abbandona il rettangolo di gioco

12′ Cambia il risultato, Robert Lewandowski siglando dagli undici metri segna il gol

1′ Si parte! Vediamo quali emozioni saprà regalarci questo incontro

Ben ritrovati con le dirette di Calciomagazine, in programma RB Leipzig – Bayern Monaco. Mettiamoci comodi per seguire assieme l’esito della gara

Tabellino

RB LEIPZIG: Péter Gulácsi; Mohamed Simakan, José Angeliño (dal 14′ st Joško Gvardiol), Willi Orban (dal 35′ st Lukas Klostermann), Nordi Mukiele, Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku, Dani Olmo (dal 14′ st Amadou Haïdara), Konrad Laimer (dal 14′ st Emil Forsberg), Kevin Kampl, André Silva (dal 26′ st Yussuf Poulsen). A disposizione: Josep Martínez, Benjamin Henrichs, Tyler Adams, Brian Brobbey. Allenatore: Jesse Marsch.

BAYERN MONACO: Manuel Neuer; Dayot Upamecano, Benjamin Pavard (dal 30′ st Niklas Süle), Alphonso Davies, Lucas Hernández, Joshua Kimmich, Leon Goretzka (dal 14′ st Marcel Sabitzer), Serge Gnabry (dal 45′ pt Jamal Musiala), Robert Lewandowski (dal 14′ st Eric Maxim Choupo-Moting), Leroy Sané, Thomas Müller (dal 30′ st Josip Stanišić). A disposizione: Sven Ulreich, Bouna Sarr, Tanguy Nianzou Kouassi, Malik Tillman. Allenatore: Julian Nagelsmann.

Reti: al 12′ pt Robert Lewandowski, al 2′ st Jamal Musiala, al 9′ st Leroy Sané, al 13′ st Konrad Laimer, al 45′ st Eric Maxim Choupo-Moting.

La presentazione del match

LIPSIA – Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 settembre, alle ore 18:30, si terrà il match Lipsia – Bayern Monaco, incontro valido per la 4a giornata della Bundesliga. Da una parte troviamo i sassoni di Jesse Marsch, in cerca dei 3 punti che gli permetterebbero di raggiungere la parte alta della classifica. Che al momento vede la prima posizione occupata dal Wolfsburg, unica squadra della Bundesliga ad aver centrato 3 vittorie su 3 partite disputate. Con i suoi 3 punti ottenuti nel corso di ben 3 giornate, il Lipsia si trova a fare i conti con il peggior avvio di campionato di sempre. Dall’altra parte del campo ci sarà il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, che attualmente occupa la 3a posizione nella classifica del campionato, con 7 punti. A pari punti con il Leverkusen, e a soli due punti dalla vetta della Bundesliga.

QUI LIPSIA – La squadra allenata da Marsch dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3: Mukiele, Orban, Simakan e Angelino in posizione arretrata. Cerniera di centrocampo composta da Kampl, Adams e Haidara, dietro al tridente d’attacco Forsberg-Andre Silva-Szoboszlai

QUI BAYERN MONACO – Formazione più fluida, invece, per Nagelsmann, che dovrebbe optare per un 4-2-3-1: Stanisic, Upamecano, Sule e Davies a comporre il blocco difensivo. Coppia di centrocampo con Kimmich e Goretzka, dietro ai trequartisti Gnabry, Muller, Sane. Unica punta Lewandowski.

Le probabili formazioni di Lipsia – Bayern Monaco

RB LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Mukiele, Orban, Simakan, Angelino; Kampl, Adams, Haidara; Forsberg, Andre Silva, Szoboszlai. Allenatore: Jesse Marsch

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Sule, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sane; Lewandowski. Allenatore: Nagelsmann

Dove vederla in TV e streaming

La sfida, in programma per domani, sabato 11 settembre, alle ore 18:30, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Football ed in streaming mediante l’app Sky Go.