Ternana – Pisa 1-2: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Ternana – Pisa dell’11 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la terza giornata di Serie B 2021/2022

TERNI – Oggi pomeriggio, sabato 11 settembre, alle ore 16.15, si giocherà Ternana – Pisa, match valido per la terza giornata di Serie B 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta estera per 3-2 contro la Reggina e in classifica hanno 0 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie e tre sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro l’Alessandria e sono in testa alla classifica a punteggio pieno; nelle ultime cinque gare hanno vinto quattro volte e perso una. A dirigere il match sarà Fabio Maresca di Napoli, assistito da Marco Trinchieri di Milano e Marco D’Ascanio di Ancona. Il Quarto Uomo sarà Stefano Nicolini di Brescia Al VAR Livio Marinelli di Tivoli, all’AVAR Pietro dei Giudici di Latina.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: TERNANA-PISA 1-2 45' Non c'è più tempo, si conclude la prima frazione di gioco tra Ternana e Pisa, all'intervallo siamo sul risultato di 1 a 2. Fra qualche istante saremo pronti con il secondo tempo 32' Cambia il punteggio, autogol di Frederik Sørensen! 30' Alfredo Donnarumma in rete! Il calciatore trasformando con freddezza dagli undici metri batte il portiere, varia il risultato, ora siamo 1 a 1 9' Alessandro De Vitis! Cambia il risultato grazie al suo gol, assist di Robert Gucher 1' Parte con l’incontro tra Ternana e Pisa!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Ternana e Pisa TERNANA: Antony Iannarilli; Frederik Sørensen, Luca Ghiringhelli, Matija Boben, Antonio Palumbo, Federico Furlan, César Falletti, Aniello Salzano, Bruno Martella, Simone Mazzocchi, Alfredo Donnarumma. A disposizione: Titas Krapikas, Tommaso Vitali, Marco Capuano, Alessandro Celli, Leonardo Mazza, Ilias Koutsoupias, Christian Capone, Fabrizio Paghera, Marino Defendi, Anthony Partipilo, Diego Peralta, Stefano Pettinari. Allenatore: Cristiano Lucarelli.



PISA: Nícolas; Maxime Leverbe, Antonio Caracciolo, Samuele Birindelli, Pietro Beruatto, Marius Marin, Idrissa Touré, Robert Gucher, Alessandro De Vitis, Lorenzo Lucca, Davide Marsura. A disposizione: Alessandro Livieri, Vladan Đekić, Hjörtur Hermannsson, Ádám Nagy, Alessandro Quaini, Davide Di Quinzio, Yonatan Cohen, Giuseppe Sibilli, Giuseppe Mastinu, Gaetano Masucci, Andrea Cisco, Gabriele Piccinini. Allenatore: Luca D'Angelo.



Reti: al 9' pt Alessandro De Vitis, al 30' pt Alfredo Donnarumma, al 32' pt Frederik Sørensen (Autogol).





La presentazione del match

QUI TERNANA – Probabile modulo 4-2-3-1 per la Ternana con Iannarilli in porta e difesa composta dalla coppia centrale Boben-Sorensen e da Ghiringhelli e Martella sulle fasce. A centrocampo Proietti, Salzano e Partipilo. Tridente offensivo formato da Falletti, Peralta e Donnarumma.

QUI PISA – Probabile modulo 4-3-1-2 per il Pisa con Nicolas in porta e difesa formata al centro da Caracciolo e Hermannsson e ai lati da Birindelli e Beruatto. In cabina di regia Nagy con Marin e Gucher. Sulla trequarti Cisco, di supporto alla coppia di attacco composta da Cohen e Lucca.

Le probabili formazioni di Ternana – Pisa

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Sorensen, Martella; Proietti, Salzano; Partipilo, Falletti, Peralta; Donnarumma. Allenatore: Cristiano Lucarelli

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Caracciolo, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Gucher; Cisco; Cohen, Lucca. Allenatore: Luca D’angelo

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ternana – Pisa verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.