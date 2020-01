Diretta Crotone – Spezia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Crotone – Spezia del 26 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CROTONE – Domenica 26 gennaio, alle 15, allo Stadio Scida si gioca Crotone – Spezia, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dalla vittoria di misura ottenuta a Cosenza nel Monday Night dell’ultima giornata e in classifica sono terzi con 34 punti. Nove lunghezze in meno per gli ospiti, soltanto tredicesimi; nell’ultima partita disputata hanno pareggiato in casa contro il Cittadella.

Il Crotone é reduce da 4 vittorie di fila: i rossoblu non perdono dal 15 dicembre scorso, 2-3 a Salerno e non subiscono gol da 226’, ultima rete firmata Paganini al 44’ di Frosinone-Crotone 1-2 di Santo Stefano, da cui si sommano i residui 46’ di quella gara e le intere contro Trapani (3-0 in casa) ed a Cosenza (1-0). Ad un passo la striscia record di vittorie consecutive dei calabresi in Serie B, stabilita tra novembre e dicembre 2015 con 5 successi di fila, nell’anno della storica promozione in serie A con mister Juric in panchina. Una sola sconfitta nelle ultime 12 giornate per lo Spezia, 2-3 a Pisa lo scorso 9 novembre; nel mezzo per i liguri 5 successi e 6 pareggi

Le probabili formazioni di Crotone – Spezia

Il Crotone potrebbe scendere in campo con il consueto modulo 3-5-2 con Cordaz tra i pali e difesa composta da Gigliotti, Marrone e Golemic. In mezzo al campo Benali, Barberis e Molina; sulle corsie Zanellato e Mazzotta. Coppia d’attacco formata da Simy e Messias. Probabile modulo 4-3-3 per lo Spezia con Scuffet in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Capradossi-Terzi e da Vignali e Ramos ai lato. A centrocampo Mora, Maggiore e Bartolomei. Tridente offensivo formato da Ricci, Bidaoui e Gyasi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Gigliotti, Marrone, Golemic; Zanellato, Benali, Barberis, Molina, Mazzotta; Simy, Messias. Allenatore: Italiano.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet, Vignali, Capradossi, Terzi, Ramos, Mora, Maggiore, Bartolomei, Ricci F, Bidaoui, Gyasi. Allenatore: Stroppa.

Dove seguire Crotone – Spezia

Il match Crotone – Spezia, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.