Diretta Venezia – Trapani: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Venezia – Trapani del 26 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

VENEZIA – Domenica 26 gennaio, alle 15, allo stadio Penzo, si gioca Venezia – Trapani, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dal pareggio a reti inviolate sul campo della Cremonese; nelle ultime cinque gare hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta e ora in classifica sono diciassettesimi con 23 punti, in zona playout. Cinque lunghezze in meno e identico bilancio nelle ultime cinque partite per gli ospiti, a -6 dalla zona salvezza, penultimi; nell’ultimo turno disputato hanno vinto 3-1 in casa contro l’Ascoli, grazie alle reti di Pettinari, Luperini e Grillo. Prima dello scorso 31 agosto le due squadre non si erano mai incontrate in campionato; in quell’occasione i lagunari si sono imposti per 0-1 grazie alla rete realizzata da Bocalon.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Allenatore: Alessio Dionisi.



Allenatore: Fabrizio Castori.



Le probabili formazioni di Venezia – Trapani

Probabile modulo 4-3-1-2 per il Venezia con Lezzerini in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Cremonesi-Modolo e da Felicioli e Fiordaliso ai lati. A centrocampo Lollo, Maleh, Fiordilino. Sulla trequarti Capello di supporto alla coppia d’attacco formata da Montalto e Di Mariano. Il Venezia potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Dini tra i pali e difesa composta da Minelli, Scognamillo e Candela. In mezzo al campo Moscati, Tulli, Colpani; sulle corsie Luperini e Taugerdaou. Coppia d’attacco formata da Jakimovski e Pettinari.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Felicioli, Cremonesi, Modolo, Fiordaliso, Lollo, Maleh, Fiordilino, Capello, Montalto,Di Mariano. Allenatore: Dionisi.

TRAPANI (3-5-2): Dini, Minelli, Scognamillo; Candela, Luperini, Moscati, Tulli, Colpani, Taugourdeau, Jakimovski; Pettinari. Allenatore: Castori.

Dove seguire Venezia – Trapani

Il match Venezia – Trapani, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.