Diretta Crotone – Trapani: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Crotone – Trapani del 29 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

CROTONE – Domenica 29 dicembre, allo Stadio Ezio Scida di Crotone si giocherà Crotone – Trapani, incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna sul campo del Frosinone e in classifica occupano la quarta posizione in solitaria con 28 punti. Tredici lunghezze in meno per gli ospiti penultimi in classifica e reduci dal pareggio interno contro il Perugia. Si prospetta un match acceso e combattuto dove entrambe cercheranno la vittoria, il Crotone per raggiungere al secondo posto il Pordenone e il Trapani per fare punti e cercare di togliersi dalle sabbie mobili della bassa classifica e centrare l’obiettivo salvezza.