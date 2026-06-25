Curaçao-Costa d’Avorio 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Curaçao–Costa d’Avorio di Giovedì 25 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali

PHILADELPHIA – Giovedì 25 giugno alle 22 ore italiane, al Philadelphia Stadium, andrà in scena la sfida tra Curaçao e Costa d’Avorio, valida per la terza giornata del Gruppo A della Coppa del Mondo FIFA 2026.

In palio c’è un posto nei sedicesimi di finale, un traguardo che per gli ivoriani rappresenterebbe la conferma di un percorso in crescita, mentre per Curaçao avrebbe il sapore dell’impresa.

La Costa d’Avorio arriva all’appuntamento con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. I tre punti conquistati all’esordio contro l’Ecuador e la buona prestazione contro la Germania, nonostante la sconfitta maturata nei minuti finali, hanno confermato la solidità della squadra guidata da Emerse Faé. Il gol di Franck Kessié contro i tedeschi aveva illuso gli ivoriani, poi raggiunti e superati dalla doppietta di Deniz Undav. Una battuta d’arresto che non ha però incrinato le ambizioni di un gruppo che vede la qualificazione come un obiettivo alla portata.

Dall’altra parte c’è la favola di Curaçao, una nazionale al debutto mondiale che ha già lasciato un segno. Dopo l’esordio traumatico contro la Germania, un 7-1 che avrebbe potuto spezzare il morale di chiunque, la squadra di Dick Advocaat ha reagito con una prestazione eroica contro l’Ecuador. Il pareggio a reti inviolate è arrivato grazie a una prova di sacrificio collettivo e alle parate straordinarie di Eloy Room, autore di tredici interventi decisivi che hanno riscritto le statistiche del torneo. Quel punto ha riacceso la speranza e trasformato Curaçao in una mina vagante del girone.

La sfida di oggi ha anche un sapore storico. Le due nazionali non si sono mai affrontate prima e per Curaçao si tratta della prima partita contro una selezione africana. Anche la Costa d’Avorio vive un inedito assoluto, trovandosi per la prima volta di fronte una squadra della CONCACAF in un Mondiale. Un incrocio nuovo, imprevedibile, che aggiunge fascino a una gara già carica di tensione.

La direzione di gara è affidata allo svedese Nyberg, con Beigi-Soderkvist come assistente e Schaerer nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà lo spagnolo Del Cerro Grande, affiancato dall’uruguaiano Gonzalez.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CURACAO-COSTA D’AVORIO]

CURACAO: Room E., Brenet J., Gaari J., Obispo A., Fonville D., Floranus S., Chong T., Comenencia L., Bacuna L., Bacuna J., Locadia J.. A disposizione: Antonisse J., Bazoer R., Bodak T., Doornbusch T., Felida K., Gorre K., Hansen S., Kastaneer G., Kuwas B., Margaritha J., Martha A., Noslin T., Roemeratoe G., Sambo S., van Eijma R. Allenatore: Advocaat D..



COSTA D'AVORIO: Fofana Y., Doue G., Kossounou O., Diomande O., Operi C., Sangare I., Kessie F., Diallo A., Pepe N., Diomande Y., Bonny A.. A disposizione: Adingra S., Agbadou E., Diakite O., Fofana S., Guessand E., Guiagon P., Inao Oulai C., Konan G., Kone M., Lafont A., Ndicka E., Seri J., Singo W., Toure B., Wahi E. Allenatore: Fae E..



Reti: al 7' pt Pepe N. (Costa d'Avorio) .



Ammonizioni: al 35' pt Pepe N. (Costa d'Avorio).

Room E., Brenet J., Gaari J., Obispo A., Fonville D., Floranus S., Chong T., Comenencia L., Bacuna L., Bacuna J., Locadia J..Antonisse J., Bazoer R., Bodak T., Doornbusch T., Felida K., Gorre K., Hansen S., Kastaneer G., Kuwas B., Margaritha J., Martha A., Noslin T., Roemeratoe G., Sambo S., van Eijma R.Advocaat D..Fofana Y., Doue G., Kossounou O., Diomande O., Operi C., Sangare I., Kessie F., Diallo A., Pepe N., Diomande Y., Bonny A..Adingra S., Agbadou E., Diakite O., Fofana S., Guessand E., Guiagon P., Inao Oulai C., Konan G., Kone M., Lafont A., Ndicka E., Seri J., Singo W., Toure B., Wahi E.Fae E..al 7' pt Pepe N. (Costa d'Avorio) .al 35' pt Pepe N. (Costa d'Avorio).

Presentazione del match

COME ARRIVA LA CURACAO – La Curaçao di Dick Advocaat dovrebbe disporsi con un 4-3-1-2 compatto e molto verticale. Davanti a Room, autentico protagonista del Mondiale caraibico, la linea difensiva formata da Floranus, Bazoer, Obispo e Fonville punta a mantenere densità centrale e aggressività nei duelli. In mezzo al campo L. Bacuna, Comenenci e J. Bacuna garantiscono corsa e coperture, mentre Chong agisce tra le linee per innescare la coppia offensiva composta da Locadia e Hansen, chiamata a sfruttare ogni ripartenza possibile. Dalla panchina, Advocaat può contare su alternative duttili come Gaari, Roemeratoe, Antonisse e Noslin, utili per cambiare ritmo nella ripresa.

COME ARRIVA LA COSTA D’AVORIO – La Costa d’Avorio risponde con un 4-4-2 più strutturato, costruito sulla fisicità e sulla qualità del suo centrocampo. Y. Fofana guida il reparto arretrato con Konan, Agbadou, Kossounou e G. Doué a protezione dell’area. Sulla mediana Touré e S. Fofana lavorano per dare equilibrio, mentre Kessié e Y. Diomandé offrono inserimenti e gestione del possesso. In avanti, Wahi e Pépé .

Probabili formazioni

CURACAO (4-3-1-2): Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; L. Bacuna, Comenenci, J. Bacuna; Chong; Locadia, Hansen. Ct: Advocaat.

COSTA D’AVORIO (4-4-2): Y. Fofana; Konan, Agbadou, Kossounou, G. Doué; Touré, S. Fofana, Kessié, Y. Diomandé; Wahi, Pépé. Ct: Faé

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.