Dal Napoli alla Juve, sorpresa bianconera: firma gratis per Spalletti

Spalletti è pronto a ricevere il primo grande regalo dal mercato: la Juve beffa il Napoli, colpo a sorpresa.

Da una parte una squadra che si è pienamente ritrovata ed è meritatamente in testa alla classifica, seppure in coabitazione con il Milan. Dall’altra, invece, un gruppo che proprio non riesce a trovare continuità e che sembra destinato all’ennesima stagione deludente. Napoli e Juventus stanno vivendo due momenti decisamente differenti, specialmente dopo il big match del Maradona che ha incoronato la truppa guidata da Antonio Conte e ha fatto invece sprofondare a -8 dalla vetta gli uomini di Spalletti.

I tifosi juventini sperano che con il mercato di gennaio si possa riuscire a mettere qualche pezza: l’organico va certamente migliorato per non rischiare di veder allontanare definitivamente non solo il primo posto, ma anche la zona Champions. Tuttavia anche il Napoli andrà a caccia di uno o due elementi di spessore: Conte ha infatti chiesto qualche rinforzo per far fronte ai tanti (troppi) infortuni.

Napoli e Juve potrebbero quindi dare vita a scontri di mercato. Non solo a gennaio: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che partenopei e torinesi abbiano messo nel mirino un giocatore che vedrà scadere il contratto con il proprio club a giugno 2026.

Dal Napoli alla Juve, clamoroso: Spalletti gongola

Il nuovo nome sul taccuino di Manna e Comolli è Adam Marusic, esterno destro della Lazio che sta faticando a trovare un accordo con i biancocelesti per il rinnovo del contratto. Il 33enne di Belgrado è in biancoceleste da 8 anni: nel 2017 la Lazio lo acquistò dai belgi dell’Ostenda per una cifra intorno ai 7 milioni di euro.

All’epoca nessuno avrebbe potuto immaginare che Marusic sarebbe diventato una colonna della Lazio: finora sono 329 le presenze totalizzate dal giocatore tra campionato e coppe, con 15 gol messi a segno. Un’avventura che però sembra destinata a finire al termine di questa stagione: Napoli e Juventus sono in agguato e come riportato anche dal Corriere dello Sport pare che i bianconeri siano in vantaggio nella corsa all’esterno destro.

La Juve, infatti, si sarebbe già mossa chiedendo informazioni all’entourage del giocatore: l’obiettivo è avere il sì di Marusic fin da subito, così da anticipare la concorrenza – oltre al Napoli l’ex Ostenda è seguito anche dal Besiktas – e garantire a Spalletti un giocatore di qualità ed esperienza. Comolli potrebbe fare un tentativo per averlo già a gennaio pagando una sorta di indennizzo alla Lazio: l’impressione è che però il club del presidente Lotito non sia così disposto a lasciarlo partire a stagione in corso.