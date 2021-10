Danimarca – Austria: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Danimarca – Austria del 12 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’ottava giornata delle qualificazioni mondiali

COPENAGHEN – Martedì 12 ottobre alle ore 20.45 si giocherà Danimarca – Austria, incontro valido per l’ottava giornata del Gruppo F delle qualificazioni mondiali. Da una parte c’è la Nazionale di Hjulmand che viene dalla netta vittoria esterna contro la Moldavia ed in classifica occupa saldamente la prima posizione con 21 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Foda che è reduce dal successo esterno contro le Isole Far Oer ed in classifica occupa la terza posizione, insieme a Israele, a quota 10 punti.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

DANIMARCA:. Allenatore: Kasper Hjulmand.



AUSTRIA:. Allenatore: Franco Foda.



Reti:

La presentazione del match

QUI DANIMARCA – Hjulmand dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Schmeichel in porta, pacchetto difensivo composto da Wass e Maehle sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Christensen. A centrocampo Norgaard in cabina di regia con Hojbjer e Delaney mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Skov Olsen, Poulsen e Damsgaard.

QUI AUSTRIA – Foda dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Bachmann in porta, reparto arretrato composto da Trimmel e Alaba sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Ilskaner e Hinteregger. A centrocampo Grillitsch in cabina di regia con Laimer e Sabitzer mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Onisiwo, Kara e Kainz.

Le probabili formazioni di Danimarca – Austria

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Cristensen, Maehle; Hojbjerg, Norgaard, Delaney; Skov Olsen, Poulsen, Damsgaard. Allenatore: Hjulmand

AUSTRIA (4-3-3): Bachmann; Trimmel, Ilsanker, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, Sabitzer; Onisiwo; Kara, Kainz. Allenatore: Foda

STADIO: Parken

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Danimarca – Austria, valido per l’ottava giornata del Gruppo F delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.