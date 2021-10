Bulgaria – Irlanda del Nord: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Bulgaria – Irlanda del Nord del 12 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’8a giornata del Gruppo C di qualificazione a Qatar 2022

SOFIA – Martedì 12 ottobre 2021, alle ore 20:45 si giocherà la partita Bulgaria – Irlanda del Nord, incontro valido per l’8a giornata del Girone C di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte c’è la Nazionale di casa allenata dal tecnico Yasen Petrov, reduce di una sconfitta in trasferta per 3-1 a vantaggio della Lituania, lo scorso 9 ottobre. La Bulgaria attualmente in classifica occupa la quarta posizione, con 5 punti, alle spalle dell’Irlanda del Nord, sempre a quota 5 punti. Dall’altra parte del campo troviamo proprio gli irlandesi allenati dal tecnico Ian Baraclough, che nel raggruppamento sono terzi, a ben sei lunghezze dalla Svizzera. Che insieme all’Italia campione d’Europa è considerata testa di serie del raggruppamento. Nel corso dell’ultimo turno, sempre lo scorso 9 ottobre, l’Irlanda del Nord ha perso di misura proprio contro la Svizzera per 2-0.

La presentazione del match

QUI BULGARIA – Il tecnico Yasen Petrov potrebbe adottare il modulo 3-5-2, con Bozhikov, Antov e Hristov in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Kirilov, Malinov, Chochev, Kostadinov e Velkovski, alle spalle della coppia d’attacco composta da Despodov e da Iliev.

QUI IRLANDA DEL NORD – L’allenatore Ian Baraclough potrebbe invece adottare il 4-4-2: Ballard, Cathcart, Brown e Lewis a comporre il reparto difensivo, dietro alla cerniera di centrocampo con Smith, McCann, S. Davis e Thompson. La coppia d’attacco potrebbe essere formata dai soliti Washington e Lavery.

Le probabili formazioni di Bulgaria – Irlanda del Nord

BULGARIA (3-5-2): Lukov; Bozhikov, Antov, P. Hristov; Kirilov, Malinov, Chochev, Kostadinov, Velkovski; Despodov, D. Iliev. Allenatore: Yasen Petrov

IRLANDA DEL NORD (4-4-2): Peacock-Farrell; Ballard, Cathcart, Brown, Lewis; Smith, McCann, S. Davis, Thompson; Washington, Lavery. Allenatore: Ian Baraclough

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Bulgaria – Irlanda del Nord, in programma per martedì 12 ottobre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.