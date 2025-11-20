Derby della Madonnina: storia, emozioni e protagonisti

Dal 1908 a oggi, il Derby di Milano tra Inter e Milan ha regalato negli anni emozioni, record e campioni leggendari

MILANO – Domenica 23 novembre, alle ore 20.45, alo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano andrà in scena Inter-Milan, big match della dodicesima giornata di Serie A 2025-2026, Scopriamo insieme alcune curiosità della stracittadina che quest’anno mette in palio il primato in classifica.

Simbolo di Milano, la statua dorata della Madonnina che svetta sul Duomo veglia da oltre un secolo sulle sfide tra Inter e Milan. Non è un caso che la stracittadina sia stata ribattezzata “Derby della Madonnina”: un nome che racchiude identità, passione e rivalità cittadina.

Le origini

Il primo derby si giocò il 18 ottobre 1908 a Chiasso, in Svizzera, con vittoria rossonera 2-1. La prima sfida ufficiale arrivò pochi mesi dopo, il 10 gennaio 1909. Da allora, Inter e Milan si sono affrontati in oltre 240 occasioni, calcando campi storici come Porta Monforte, Arena Civica, via Goldoni e Viale Lombardia, fino ad approdare a San Siro nel 1926, con un 6-3 nerazzurro.

Derby memorabili

Il più incredibile resta quello del 6 novembre 1949, terminato 6-5 per l’Inter dopo un avvio travolgente del Milan. “Realtà romanzesca a San Siro” titolò la Gazzetta dello Sport, immortalando un match che ancora oggi detiene il record di gol. Un altro momento storico fu il 20 novembre 1960, primo derby di Helenio Herrera sulla panchina nerazzurra, deciso da Armando Picchi. Herrera resta il tecnico con più panchine (20) e più vittorie (8) nella stracittadina.

I grandi bomber

Il re dei marcatori è Andriy Shevchenko, autore di 14 gol. Dietro di lui Giuseppe Meazza (13 reti), seguito da Nyers e Nordahl (11). In tempi recenti, il protagonista è Lautaro Martínez, già a quota 9 reti, simbolo della nuova generazione di derby.

Record e presenze

Tre capitani dominano la classifica delle presenze: Paolo Maldini (53 derby), Javier Zanetti (45) e Giuseppe Bergomi (40). Il gol più veloce porta la firma di Sandro Mazzola, che nel 1963 segnò dopo appena 13 secondi. Tra i talismani, spicca Walter Samuel, capace di vincere 10 derby su 11, con un gol decisivo nel 2012.

Eroi per una notte

Il derby ha consacrato campioni e sorprese. Da Giuseppe Minaudo, che nel 1986 segnò il suo primo gol in Serie A decidendo la stracittadina, a debutti indimenticabili come quelli di Ronaldo nel 1997/98, Milito e Pandev nel 2009/10, fino a Thuram nel 2023.