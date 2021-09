Dinamo Zagabria – West Ham: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Dinamo Zagabria – West Ham del 16 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 1a Giornata del Girone H di Europa League

ZAGABRIA – Giovedì 16 settembre, alle ore 18:45, si giocherà il match Dinamo Zagabria – West Ham, incontro valido per la 1a giornata del Girone H di Europa League. Da una parte troviamo la formazione croata della Dinamo, allenata dal ct Damir Krznar. Dall’altra parte del campo ci saranno gli Hammers guidati dallo scozzese David Moyes. Si tratta, per i due club, che sono anche le vere teste di serie del raggruppamento, del primo appuntamento in assoluto con la storia. Dinamo Zagabria e West Ham non si sono infatti mai affrontate prima d’ora in competizioni europee. Tuttavia, i croati hanno giocato ben 17 volte contro dei club britannici, perdendo 11 incontri. Gli Hammers, da parte loro, hanno affrontato solo una volta nella loro storia un club croato: era il 1999, e il West Ham batteva in Coppa Uefa l’NK Osijek per 6-1.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

DINAMO ZAGABRIA:. A disposizione:. Allenatore: Damir Krznar.



WEST HAM UNITED:. A disposizione:. Allenatore: David Moyes.



Reti: al ' pt . Damir Krznar.David Moyes.al ' pt .

La presentazione del match

QUI DINAMO ZAGABRIA – Il tecnico croato Damir Krznar dovrebbe schierare un modulo 4-4-2: Moharrami, Milic, Theophile-Catherine e Franjic a comporre il blocco difensivo. A centrocampo troviamo Ivanusec, Majer, Misic e Orsic. Coppia d’attacco con Petkovic e Cop.

QUI WEST HAM – Il tecnico scozzese potrebbe optare invece un più fluido modulo 4-2-1-2-1: Coufal, Dawson, Ogbonna e Cresswell in posizione arretrata. Rice, Soucek e Fornals a centrocampo, alle spalle del tridente composto da Bowen, Benrahma e Antonio.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria – West Ham

DINAMO ZAGABRIA (4-4-2): Livakovic; Moharrami, Milic, Theophile-Catherine, Franjic; Ivanusec, Majer, Misic, Orsic; Petkovic, Cop. Allenatore: Damir Krznar

WEST HAM UNITED (4-4-2): Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Rice, Soucek, Fornals; Bowen, Benrahma, Antonio. Allenatore: David Moyes

Dove vederla in TV e streaming

Il match Dinamo Zagabria – West Ham, valido per la 1a giornata del Girone H di Europa League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 253 satellite) e DAZN. Per tutti gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.