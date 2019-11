Diretta Trapani – Chievo: risultato in tempo reale e tabellino

Diretta Trapani – Chievo del 1 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la giornata numero 14 della Serie B. Calcio d’inizio alle ore 21

TRAPANI – Domenica 1 dicembre si gioca Trapani – Chievo, incontro valevole per la quattordicesima giornata della Serie B; calcio di inizio previsto per le ore 15.00. Gli ospiti, come ampiamente pronosticabile ad inizio stagione, stanno lottando per le prime posizioni dalla graduatoria. Infatti, i clivensi, si trovano in terza posizione con 21 punti. Discorso opposto per il trapani che naviga in acque tutt’altro che tranquille. I siciliani sono in penultima posizione con 10 punti, gli stessi del Livorno che occupa l’ultimo posto.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Trapani – Chievo

Il Trapani potrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Jakimovski, Pettinari e Golfo sono i principali indiziati per formare il tridente offensivo. In porta ci sarà Dini, mentre in difesa la linea potrebbe essere formata da Cauz, Fornasier, Scognamillo e Luperini. Nel Chievo Giaccherini agirà alle spalle di Rodriguez e Meggiorini.

Trapani (4-3-3): Dini; Cauz, Fornasier, Scognamillo Luperini; Moscati, Taugardeau, Colpani; Jakimovski, Pettinari, Golfo.

Chievo (4-3-1-2):Semper; Vaisanen, Leverbe, Rigione, Brivio; Segre, Esposito, Obi; Giaccherini; Rodriguez, Meggiorini.