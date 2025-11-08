Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1: successo firmato Castelli

Diretta Dolomiti Bellunesi-Cittadella di sabato 8 novembre 2025: decide una rete al 44′ del primo tempo, Rabbi si vede annullare il raddoppio

BELLUNO – Il Cittadella prosegue la sua marcia vincente nel Girone A di Serie C, centrando il quinto successo consecutivo con un 1-0 esterno sul campo della Dolomiti Bellunesi. A decidere il match è stato Davide Castelli, che ha trovato la rete al 44’ del primo tempo con una zampata sotto porta, confermandosi in grande forma con il terzo gol nelle ultime quattro partite.

Tabellino

DOLOMITI BELLUNESI: Consiglio L., Gobetti N., Barbini M. (dal 21′ st De Paoli F.), Mondonico D., Saccani M., Burrai S., Brugnolo R. (dal 21′ st Olonisakin T.), Alcides E., Clemenza L., Masut N. (dal 11′ st Cossalter T.), Toci E. (dal 23′ st Marconi G.). A disposizione: Agosti L., Antonello A., Cossalter T., De Paoli F., Marconi G., Milesi L., Olonisakin T., Tavanti M., Zecchin A.

CITTADELLA: Zanellati A., Salvi A., Redolfi A. (dal 1′ st Pavan N.), Cecchetto A. (dal 31′ st Gatti R.), De Zen R. (dal 23′ st D’Alessio F.), Vita A., Barberis A., Amatucci F. (dal 42′ st Verna L.), Crialese C., Rabbi S. (dal 23′ st Falcinelli D.), Castelli D.. A disposizione: Bunino C., Cardinali M., D’Alessio F., Desogus J., Egharevba D., Falcinelli D., Gaddini M., Gatti R., Ignatov E., Pavan N., Rizza A., Scquizzato E., Verna L.

Reti: al 44′ pt Castelli D. (Cittadella) .

Ammonizioni: al 24′ pt Toci E. (Dolomiti Bellunesi) al 34′ pt Amatucci F. (Cittadella), al 27′ st Vita A. (Cittadella), al 45’+3 st Zanellati A. (Cittadella).

Le dichiarazioni

Andrea Bonatti (allenatore Dolomiti Bellunesi): “Pur riconoscendo il valore dell’avversario, dobbiamo interpretare questa sfida con un pizzico di sfrontatezza. Dispiace che non ci sia Daniele, ma a prescindere dai presenti abbiamo fiducia nel nostro organico. Sia chiaro, Mignanelli è unico nel suo genere. Tuttavia, non mancano gli elementi che, pur con caratteristiche diverse, possono fare molto bene. L’avevamo annoverata tutti fra le pretendenti alla vittoria finale, insieme al Vicenza e all’Union Brescia. E, dopo alcune difficoltà legate forse all’adattamento alla categoria, sta viaggiando a vele spiegate. La rosa è di altissimo livello. Dobbiamo essere coerenti rispetto a ciò che vogliamo e a quel che facciamo per ottenerlo. Così come è necessario concentrarci sugli step da compiere, all’interno del percorso, per raggiungere l’obiettivo. E poiché il focus è su questi passaggi, va riconosciuto quanto è andato bene e quanto meno, in un contesto di trasferta in cui avevamo sempre incassato gol nel primo tempo. E compromesso l’intera gara.

A Ospitaletto, invece, siamo stati equilibrati per 55 minuti». La fiducia non manca: «Sugli aspetti da migliorare, la risposta dei ragazzi è sempre stata allineata alle esigenze del gruppo. Poi è chiaro che a contare è l’esito finale. In questo senso, dovremo avere la forza di portare gli episodi decisivi dalla nostra parte. A Fontanafredda, probabilmente, abbiamo acquisito una consapevolezza diversa. sulla quale ci appoggiamo con maggior continuità. Magari aiutati da un pizzico di fortuna, come avvenuto nelle gare col Lumezzane e la Triestina. E a differenza di quanto accade fuori casa. Poi, non si sa fino a dove arrivi la componente di casualità e fino a dove la consapevolezza. Di sicuro, possiamo fare meglio. E, altrettanto sicuramente, lavoriamo sul concreto e sulle situazioni di gioco. Anche se, in tanti interpreti, la squadra è già migliorata: solo che non sempre la somma di varie componenti dà un esito positivo“.

Manuel Iori (allenatore Cittadella): “Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo tanti aspetti da migliorare dal punto di vista offensivo e difensivo. Il nostro obiettivo è rosicchiare punti sulle squadre davanti. Guai a sentirci appagati proprio ora. Serve rimanere molto concentrati», riconosce il coach del Citta. «In casa la Dolomiti Bellunesi ha un ottimo ruolino di marcia e dovremo rispondere presente sul campo. L’interpretazione del match sarà fondamentale. Bonatti dispone di giovani interessanti e un paio di profili molto esperti. Mi aspetto una gara vera, noi dovremo essere molto intensi. Tanto in avanti, quanto dietro. Rimangono indisponibili i soliti. Abbiamo recuperato Zanellati, ma per il resto gli assenti sono quelli noti“.

La presentazione del match

Sabato 8 novembre 2025, alle ore 14.30, allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, la Dolomiti Bellunesi affronterà il Cittadella per il tredicesimo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Dolomiti Bellunesi, dopo il successo interno 2-0 sul Lumezzane grazie ai gol di Mignanelli e Clemenza, si ritrova con tredici punti in classifica, a pari merito con l’Ospitaletto e la Pergolettese, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. -8 la differenza reti con dodici gol realizzati e venti subiti.

Invece il Cittadella, dopo la vittoria di misura interna 2-1 con la Pro Vercelli, per effetto delle reti siglate da Castelli, Vita e Burruano, si ritrova con diciotto punti in classifica, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. 6 la differenza reti con quattordici gol fatti ed otto subiti. l’incontro sarà diretto da Gabriele Totaro di Lecce, che sarà coadiuvato da Salvatore Nicosia di Saronno e Federico Mezzalira di Varese, il quarto ufficiale sarà Francesco Zago di Conegliano, operatore Fvs Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto.

QUI BELLUNO – Andrea Bonatti dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con Consiglio a dofesa della porta; Saccani, Barbini, Mondonico e Gobetti a completare il pacchetto difensivo; Agosti, Burrai, Mazzocco, Mignanelli; Olonisakin, Clemenza.

UI CITTADELLA – Manuel Iori dovrebbe rispondere con il 5-3-2 con Cardinali tra i pali; De Zen, Salvi, Redolfi, Cecchetto e Crialese a completare il reparto arretrato; Vita, Barberis ed Amatucci a metà campo; Castelli e Rabbi in avanti.

Le probabili formazioni di Dolomiti Bellunesi-Cittadella

DOLOMITI BELLUNESI (4-4-2): Consiglio; Saccani, Barbini, Mondonico, Gobetti; Agosti, Burrai, Mazzocco, Mignanelli; Olonisakin, Clemenza. Allenatore: Andrea Bonatti.

CITTADELLA (5-3-2): Cardinali; De Zen, Salvi, Redolfi, Cecchetto, Crialese; Vita, Barberis, Amatucci; Castelli, Rabbi. Allenatore: Manuel Iori.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 254), su Sky Go e Now Tv.