Diretta di Eintracht Francoforte – Lazio. Leggerezze difensive pagate a caro prezzo ed espulsione di Basta allo scadere di primo tempo che ne ha condizionato la ripresa. Doppietta per Da Costa

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE 4-1 2' TEMPO Vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che Serie A e B nuovamente in campo domani con gli anticipi di campionato 49' si chiude con il pesante passivo di 4-1 la serata della Lazio 49' DA COSTA! POKER TEDESCO: bella pennellata dal fondo sulla sinistra che trova sul palo nuovamente il centrale difensivo pronto a trafiggere la difesa laziale 48' buona risposta su Stendera di Proto 45' 4 minuti di recupero 44' due belle finte per Rebic che al limite disorienta prima Parolo quindi Acerbi ma conclusione centrale che non spaventa Proto 42' in campo anche a Stendera, esce De Guzman tra i più attivi del match 39' cross dal fondo per Haller che in area con il tacco conclude sul portiere 36' giallo inutile di Immobile su Hasebe che aveva protetto bene la palla 34' scambio di Haller per Gacinovic che in area prova a superare un avversario di troppo prima di tentare la conclusione, sfera che arriva a De Guzman ma il giocatore da buona posizione allarga troppo la mira 33' in campo Tawata per Kostic, altro mattatore della serata 32' cross di Berisha per Immobile che stacca con Russ e ultimo tocco del tedesco. Sugli sviluppi dell'angolo la squadra laziale deve ripartire della retrovie 31' in campo Luis Alberto per Lucas Leiva 29' cross dal fondo di uno straripante Haller, Rebic a centroarea ci arriva con un pizzico di ritardo! 27' il giocatore può rientrare, Lazio che perde palla sulla trequarti d'attacco ma Kostic prende un giallo per un intervento su Immobile bravo a spezzare una ripartenza 26' gioco fermo, a terra Da Costa che si fa male da solo quando prova a contrastare Lulic, mette male il piede. Il giocatore a bordo campo per le cure del caso, si gioca 24' non ha fretta la squadra di Hutter che adesso prova l'azione più ragionata 22' salutato degli applausi lascia il campo Jovic, al suo posto Rebic 19' in campo Berisha per Milinkovic-Savic 18' prova a uscire fuori la Lazio che riparte dal suo portiere, difesa avversaria molto alta, difficile guadagnare metri 15' la miglior freschezza atletica dei tedeschi ha spezzato il match anche se di certo pesa molto l'espulsione di Basta a fine primo tempo 13' rosso a Correa! Lazio in 9: pestone a centrocampo su De Guzman un pò con la gamba a martello. Forse rosso un pò esagerato, fallo di frustrazione per il biancoceleste 13' pallino di gioco in mano ai tedeschi, vediamo se Inzaghi proverà a cambiare qualcosa 10' Kostic sul fondo la mette al centro ma Luis Felipe devia in angolo, Lazio un pò alle corde in questa fase di gioco 8' anche in questa occasione troppo scoperta la retroguardia laziale che ha lasciato un prateria per poter affondare 7' JOVIC! 3-1 PER L'EINTRACHT! ripartenza concessa agli avversari a campo aperto ancora Haller mette in profondità il compagno che in area è freddo a superare con un delizioso pallonetto Proto in uscita 4' rapida rimpartenza con Jovic lanciato in profondità arriva fino al limite, diagonale di poco a lato alla destra di Proto! 2' difesa alta che nel successivo tentativo di palla in profondità, Immobile fermato in posizione irregolare 1' lancio di Parolo per Immobile che per evitare di finire in offside lascia la palla a Correa ma la sua conclusione quasi di controbalzo è errata si riparte! nessun cambio nell'intervallo e Lazio che prova a giocare questo primo pallone 1' TEMPO Vi aspettiamo fra qualche istante per seguire assieme il secondo tempo del match. Lazio che avrà bisogno di più reattività e concretezza in mezzo al campo con la difesa che ha concesso troppo proprio negli miglior momento della prima frazione di gioco 48' si chiude nel peggiore dei modi il primo tempo per la Lazio sotto 2-1 e con un uomo in meno 48' il giocatore ha trattenuto sulla trequarti d'attacco Kostic che sarebbe potuto ripartire per un contropiede 48' sugli sviluppi esce bene di pugni Trapp quindi attenzione fallo di Basta ingenuo e secondo giallo inevitabile! 47' buona palla lavorata da Milinkovic-Savic, corner Lazio 45' 3 minuti di recupero 45' giallo a Russ che strattona Immobile pronto a ricevere un pallone in profondità 44' Kostic dopo un dribbling quasi all'ingresso in area viene chiuso in Sandwich da Basta e Parolo 42' stessa sorte per Immobile con la difesa di casa che sale bene 41' fermato in offside Da Costa che riceve un bel filtrante in area e si fa respingere il tentativo in area dai pugni di Proto 38' un pò di accademia per i tedeschi che provano tutto di prima a destra quindi il cross di Falette è preda del portiere 36' sviluppa male un'offensiva Basta, ammonito per l'intervenuto in ritardo sul suo marcatore di turno 35' cross dal fondo di Kostic con Wallace che di testa anticipa Jovic 33' batte De Guzman, bene di testa Parolo sul primo palo quindi squadra di Inzaghi che può giocarla con Luis Felipe infelice nella scelta di lanciare in profondità Basta 32' altra sbavatura della difesa laziale a concedere un tiro dalla bandierina, qualche scintilla tra Wallace e Russ, l'arbitro chiarisce con i due 28' KOSTIC! TORNA IN VANTAGGIO LA SQUADRA DI CASA! difesa distratta che regala il nuovo vantaggio agli avversari: Haller appena dentro l'area sottrae palla a Wallace, scambio con Gacinovic che approfittando di un intervento non efficace di Leiva serve l'attaccante, piattone a due passi dalla porta, un gioco da ragazzi 27' dall'altra parte è De Guzman a battere un corner sulla sinistra, gioca bene di anticipo sul primo palo la difesa 25' Basta ispirato conquista un corner e sugli sviluppi ci arriva male Luis Felipe, poco più di un passaggio per l'estremo difensore 23' PAROLO!!! PAREGGIO LAZIO!!! molto bella l'azione di rimessa: Immobile centralmente sulla trequarti avanti e serve a sinistra Correa che di prima vede l'inserimento del centrocampista. Libero da marcatura colpisce di piatto sotto misura, nulla da fare per Trapp. Nell'occasione il portiere è stato ammonito per proteste. Lamentava un tocco di mano di Leiva da dove è poi scaturita la ripartenza in contropiede 22' primo giallo della partita a De Guzman, fallo su Milinkovic che si stava facendo minaccioso sulla trequarti 20' buona apertura di Basta per il neo entrato che si impegna a tenere la palla in campo sull'altra fascia ma l'azione non trova sbocchi 18' cambio dunque obbligato per Inzaghi che inserisce Lulic per l'infortunato Durmisi 18' punizione affidata a Leiva, in anticipo di testa la difesa ma anche Savic che prova a controllare un pallone, difesa attenta ad anticiparlo 16' ci sono problemi per Durmisi, in campo lo staff medico. Un problema al braccio destro nella ricaduta, chiamato il cambio 16' buono spunto di Durmisi a sinistra con Da Costa che viene superato da un tunnel, difensore costretto al fallo e punizione concessa 14' qualche problema nella ripartenza per i biancocelesti: Milinkovic prova a lanciare in verticale Correa ma non si intende e calcia troppo forte 11' spunto di Correa che in area prende in velocità Da Costa ma si allunga troppo la sfera, rimessa dal fondo 10' sugli sviluppi in agguato in area Milinkovic che per un soffio non ci arriva di testa 10' bello spunto di Immobile che in posizione centrale dal limite conclude bene verso la porta costringendo il portiere a tuffarsi sulla propria destra per deviare in angolo! 7' apertura a sinistra per Immobile che riesce a servire al centro l'accorrente Correa anticipato. Quest'ultimo prova a infilarsi nella traiettoria di una successiva conclusione rasoterra di Basta ma ci arriva prima Trapp in uscita 6' Lazio colpita a freddo che prova a scambiare sulla trequarti, fallo di De Guzman su Milinkovic 4' DA COSTA! VANTAGGIO EINTRACHT! angolo dalla sinistra di De Guzman, Milinkovic a vuoto di testa e Leiva che non copre sul giocatore che è ben appostato e con il piattone conclude di potenza a pochi passi da Proto 3'ottimo ripiegamento di Acerbi su Jovic che sulla sinistra aveva preso in velocità Leiva, nuovo tiro dalla bandierina 1' buon possesso palla di Jovic chiuso in angolo. Sugli sviluppi cross di De Guzman intercettato di testa da Parolo quindi è Wallace ad allontanare definitivamente la minaccia partiti!calcio d'avvio per i padroni di casa Ingresso in campo per le due squadre, grande coreografia sugli spalti. Fra qualche istante vivremo la sfida. Un saluto da Calciomagazine, benvenuti alla diretta della sfida di Europa League, Eintracht Francoforte – Lazio. Dalle 21 potremmo seguirla con la webcronaca minuto per minuto. Intanto andiamo a vedere gli schieramenti iniziali delle due squadre.

La presentazione del match

FRANCOFORTE – Questa sera alle ore 21 si giocherà Eintracht Francoforte – Lazio, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo H di Europa League. Da una parte c’è la compagine tedesca che ha cominciato molto bene questa competizione vincendo in casa del Marsiglia. Dall’altra parte ci sono i capitolini che, al pari degli avversari, hanno vinto all’esordio battendo l’Apollon Limassol in casa. In campionato, invece, la compagine bianco-celeste è reduce dalla sconfitta contro la Roma ed in classifica occupa la quarta posizione con 13 punti.

QUI FRANCOFORTE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Trapp in porta, pacchetto difensivo composto da Russ, Hasebe e Falette. A centrocampo Fernandes e De Guzman in regia con Da Costa e Kostic sulle corsie esterne mentre davanti spazio ad De Souza a supporto del tandem offensivo composto da Haller e Rebic.

QUI LAZIO – Inzaghi cambierà qualcosa rispetto all’undici che è sceso in campo nel derby. 3-5-1-1 per la sua Lazio con Proto in porta, pacchetto difensivo composto da Wallace, Acerbi e Bastos. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Murgia e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie spazio a Caceres e Durmisi. In attacco spazio al tandem composto da Correa e Caicedo.

Dove vederla in TV e in streaming

Eintracht Francoforte – Lazio, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo H di Europa League, sarà visibile sia su Sky, sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno, che in chiaro su Tv8, che in streaming attraverso Sky Go.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte – Lazio

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Kostic; De Souza; Haller, Rebic. Allenatore: Hutter

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Wallace; Caceres, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Caicedo. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Commerzbank Nebenplatz