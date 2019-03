Diretta di Empoli – Frosinone. Le reti per i padroni di casa tutte nel primo tempo. Nella ripresa reagiscono gli ospiti che trovano la rete di Valzania ma non riescono a raddrizzare il match

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: EMPOLI - FROSINONE 2-1 SECONDO TEMPO 51' finisce qui il match! 2-1 per l'Empoli nello scontro salvezza. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 51' fallo in attacco per Ciofani in area sull'uscita del portiere, nervoso Silvestre che spinge Dionisi. Giallo per il giocatore dell'Empoli 49' giallo a Dragowski per perdita di tempo 46' colpo di testa in area di Dionisi, palla di un soffio a lato! 45' 6 minuti di recupero 42' dentro Ucan per Farias 40' in campo Dionisi per Capuano, si gioca il tutto per tutto Baroni 34' angolo per gli ospiti che da alcuni minuti si stanno facendo molto minacciosi 33' giallo anche a Pasqual 30' giallo a Goldaniga 26' gioco fermo, azione soggetta al VAR. Confermato il gol e si torna a giocare 24' VALZANIA!!! ACCORCIA LE DISTANZA IL FROSINONE!!! lancio in area per Ciofani, conclusione al volo che trova l'opposizione di Dragowski, sotto porta arriva in corsa il centrocampista ex Pescara che riapre il match 24' in campo Pasqual per Pajac 23' giallo per Valzania 20' da posizione defilata Ciano prova con il tacco sul primo palo, copre bene la difesa 18' conclusione sulla barriera di Ciano. A terra Krunic che ha intercettato la sfera 13' fermato in offside Farias anticipato comunque fuori area da Sportiello 11' contropiede con Traoré per Caputo che serve in area Farias ma da ottima posizione spara alto! 3' su cross di Ciofani, di testa alza la mira Paganini 3' intervento di Valzania in area, l'arbitro lascia giocare 1' in campo Valzania per Cassata si riparte! Squadre sul terreno di gioco per il secondo tempo del match PRIMO TEMPO 48' si chiude il primo tempo sul 2-0 per l'Empoli. Ci risentiamo fra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match 47' rovesciata in area alta di Paganini e allo cadere Sportiello salva un gol già fatto da Farias su conclusione sotto porta! 45' 3 minuti di recupero 42' pericoloso Pajac da posizione defilata, salva Sportiello 38' PAJAC!!! RADDOPPIO EMPOLI!!! fitta rete di passaggi della squadra toscana con gli avversari lenti a rientrare e passaggio finale di Krunic per il giocatore all'esorsio, mancino in area preciso con palla che si infila alla sinistra di Sportiello sotto l'incrocio dei pali 33' cross dal fondo di Di Lorenzo sul primo palo per Caputo che non arriva sul pallone, tocco di Salamon che per poco non sorprende il portiere 32' sugli sviluppi di un angolo Traoré dalla distanza, palla di poco alta 30' gara condotta dai padroni di casa che dopo il gol hanno gestito il gioco provando qualche affondo 26' bella girata al limite di Caputo a disorientare il marcatore quindi in area a tu per tu con Sportiello si fa neutralizzare la conclusione 20' CAPUTOOO!!! SBLOCCA IL MATCH SU RIGORE!! dal dischetto conclusione forte e centrale con Sportiello che si tuffa sulla sua sinistra 20' l'arbitro assegna il rigore all'Empoli! 18' gioco fermo, VAR in corso, l'arbitro guarda attentamente le immagini 15' intervento di Paganini su Farias in area, l'arbitro lascia giocare ma c'è il VAR che potrebbe intervenire 10' cross lungo di Molinaro con palla che finisce sull'altra fascia, quindi Paganini conquista una punizione sulla trequarti 7' gioco per alcuni secondi fermo per una verifica VAR legata alla scorsa azione ma nessun intervento 6' rasoterra dal fondo di Traoré in area, difesa che allontana 3' punizione dalla trequarti di Bennacer, in area allontana la difesa ospite partiti! prima azione sviluppata dalla squadra di casa Squadre in campo, tutto pronto per l'inizio del match Benvenuti alla diretta di Empoli - Frosinone, interessante scontro salvezza. Seguiremo il match in tempo reale dall'ingresso in campo delle due squadre.

La presentazione del match

EMPOLI – Oggi pomeriggio alle ore 15 si disputerà il match tra Empoli e Frosinone valevole per la 28esima giornata di Serie A. Andreazzoli, al ritorno in panchina dopo l’esonero di Iachini presenta alcune novità in formazione con Pajac dal primo minuto al posto di Acquah con Farias nel tandem offensivo con Caputo. Baroni punta su Ciofani preferito a Pinamonti a costituire il reparto offensivo con Ciano. A centrocampo conferma per Paganini mentre Cassata preferito a Valzania. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta di misura sul campo della Roma che è costata la panchina a Iachini, con il conseguente ritorno di Andreazzoli. Sconfitta nell’ultimo turno anche per i Ciociari, che cadono sotto i colpi del Torino ed in particolare del Gallo Belotti. La classifica non sorride a nessuna delle due squadre: i toscani occupano la diciottesima posizione con 22 punti, cinque in più rispetto alla squadra di Baroni che segue al diciannovesimo posto.

QUI EMPOLI – La squadra di casa scenderà in campo col 4-3-1-2 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Pasqual sulle corsie esterne mentre nel mezzo Dell’Orco e Silvestre. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Acquah e Krunic mezze ali mentre davanti Ucan a supporto del tandem offensivo composto da Farias e Caputo.

QUI FROSINONE – 3-5-2 per Baroni. Sportiello tra i pali, davanti a lui il pacchetto difensivo composto da Goldaniga, Salamon e Capuano. Sulle fascia destra Paganini è in vantaggio su Zampano, mentre sul lato opposto ci sarà Molinaro. In mediana spazio a Maiello, Cassata e ad uno tra Chibsah e Gori. Tandem offensivo composto da Ciano e da Pinamonti, in vantaggio su Ciofani.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma streaming raggiungibile tramite smartphone, tablet, computer, console e smart tv.

Le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Dragowski; Di Lorenzo, Silvestre, Dell’Orco, Pasqual; Acquah, Bennacer, Krunic; Ucan; Farias, Caputo. A disposizione: Provedel, Perucchini, Maietta, Nikolaou, Pajac, Rasmussen, Veseli, Brighi, Capezzi, Traoré, Oberlin. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Pinamonti, Ciano. A disposizione: Bardi, Iacobucci, Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Krajnc, Simic, Zampano, Gori, Valzania, Ciofani, Dionisi, Errico, Trotta. Allenatore: Marco Baroni.

Stadio: Castellani