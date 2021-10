Empoli – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Inter del 27 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la decima giornata di Serie A

EMPOLI – Mercoledì 27 ottobre, alle ore 20.45, allo Stadio “Castellani”, andrà in scena Empoli – Inter, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, che si gioca in turno infrasettimanale. I padroni di casa vengono dalla pesante vittoria esterna per 2-1 contro la Salernitana e in classifica ora sono noni, a pari merito con il Bologna, con 12 punti, frutto di 4 vittorie e 5 sconfitte con 14 gol fatti e 18 subiti; nessun segno “X” ancora per la squadra di Andreazzoli. I nerazzurri, nel turno precedente, hanno pareggiato per 1-1 sul campo della Juventus, dopo essere andati in vantaggio per primi con Dzeko, e sono terzi a quota 18 punti, con un percorso di 5 partite vinte, 3 pareggiata e 1 perse; 24 reti realizzate per il miglior attacco del torneo e 12 incassate. Sono 62 i precedenti, a Roma, tra le due compagini con il bilancio di 36 vittorie della Lazio contro le 14 dei toscani mentre i pareggi sono 12. Sono 26 i precedenti in Serie A tra le due compagini con un bilancio di 20 vittorie per l’Inter, tre pareggi e altrettante affermazioni dell’Empoli. L’ultimo successo dei toscani risale all’aprile 2006. L’ultimo incrocio risale al 29 dicembre 2018 quando l’Inter, con Luciano Spalletti in panchiana, si impose di misura grazie al gol firmato Keita Balde.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 27 ottobre dalle alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Giovanni Ayroldi, coadiuvato dagli assistenti Longo e Lombardi, Rapuano quarto uomo. Al VAR invece ci sarà Marco Guida, all’AVAR Tegoni.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – Andreazzoli dovrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-3-1-2 con Vicario in porta e difesa composta dalla coppia centrale Ismajli-Luperto e sulle fasce da Stojanovic e Marchizza. In mezzo al campo Haas, Ricci, Bandinelli. Henderson dietro alla coppia di attacco formata da Cutrone e Pinamonti.

QUI INTER – Assente Vidal mentre recupera Correa, che però dovrebbe partire dalla panchina. Per i Campioni d’Italia in carica probabile modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e retroguardia composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu; sulle corsie Darmian e Dimarco. Davanti Lautaro e Sanchez.

Le probabili formazioni di Empoli – Inter

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Empoli – Inter, valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Empoli – Inter in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. Il match sarà visibile su Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).