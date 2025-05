Empoli-Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Empoli-Lazio di domenica 4 maggio 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

EMPOLI – Domenica 4 maggio, nella cornice dello Stadio Carlo Castellani di Empoli andrà in scena Empoli-Lazio, match valido match valido per la trentacinque giornata del campionato di Serie A 2024-2025; calcio di inizio alle ore 12:30.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che arrivano alla sfida dopo aver pareggiato la partita con il Parma per 2-2 nel finale dopo che la squadra di Baroni si era trovata sotto di due gol in apertura di ripresa con la doppietta di Ondrejka. La Lazio occupa la settima posizione in classifica con 60 punti frutto di diciassette vittorie, nove pareggi e otto sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, l’Empoli. La squadra di D’aversa è reduce dalla sconfitta per 2-1 nel derby toscano giocato contro la fiorentina. GLi azzurri sono penultimi in classifica con 25 punti a soli due punti di distanza dal Lecce quartultimo.

La gara sarà affidata al sig. Andrea Colombo della sezione di Como coadiuvato da Tolfo e Dei Giudici, il quarto uomo sarà Crezzini, mentre al VAR andranno Abisso e Garaglio.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI EMPOLI-LAZIO]

RISULTATO IN DIRETTA: EMPOLI-LAZIO Domenica 4 maggio dalle ore 11:30 le formazioni ufficiali, dalle ore 12:30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà il sig. Andrea Colombo a dirigere Empoli-Lazio, match valido match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025; calcio di inizio alle ore 12:30. Con l’Empoli sono solamente due i precedenti con questo direttore di gara: due pareggi. Per quanto riguarda i biancocelesti gli incroci sono, invece, nove: cinque vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta.

I precedenti tra Lazio ed Empoli

Sono 33 i precedenti tra Empoli e Lazio. Il bilancio è a favore dei capitolini che hanno trovato la vittoria per venti volte contro le cinque, arrivate tutte tra le mura amiche, dei toscani, sette sono le volte che le due squadre hanno terminato la sfida in parità. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla gara di andata quando la squadra di Baroni si impose in rimonta per 2-1 con le reti di Zaccagni e Pedro che risposero all’iniziale vantaggio di Esposito.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – L’Empli guidato da D’Aversa si schiererà con il 3-4-2-1. Tra i pali andrà Vasquez mentre la difesa a tre sarà formata di Goglichidze, Isamjli e Viti. Gyasi e Pezzella saranno gli esterni del centrocampo con Kovalenko e Anjorin che completeranno il reparto centralmente. Fazzini e Solbakken, invece, agiranno alle spalle di Esposito che sarà l’unica punta.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Marco Baroni scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Mandas, i terzini saranno Marusic e Pellegrini con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto da Rovella e Guendouzi con Isaksen, Pedro e Zaccagni che agiranno alle spalle di Castellanos.

Le probabili formazioni di Empoli-Lazio

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Kovalenko, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Esposito. Allenatore: Roberto D’Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Empoli-Lazio valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Empoli-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.