Amichevole, Empoli – Pafos 2-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Pafos di Giovedì 28 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole precampionato degli azzurri

WORGL – Dopo le vittorie contro Castelfioentino, Seravezza e Trabzonspor, Giovedì 28 luglio, a Worgl, l’Empoli affronterà i ciprioti del Pafos; calcio di inizio alle 13.30. La formazione toscana chiuderà così la parentesi austriaca e tornerà ad allenarsi sul campo di casa per preparare al meglio l’esordio in campionato che la vedrà impegnata il 13 agosto al lo tadio “Alberto Picco” contro lo Spezia. É una squadra in pieno rinnovamento rispetto alla precedente stagione, a partire dall’ex tecnico del Venezia Paolo Zanetti che ha preso il posto di Aureliano Andreazzoli. Sono inoltre arrivati Mattia Destro a titolo definitivo dal Genoa, il portiere sloveno Lovro Stubljar, l’altro numero uno Vicario dal Cagliari, Martín Satriano in prestito dall’Inter e Razvan Marin, in prestito dal Cagliari. Il Pafos Football Club é una formazione cipriota che ha chiuso al quinto posto l’ultimo campionato; nei gioni scorsi ha perso contro l’Udinese col risultato di 2-1.



Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

EMPOLI (ITA): Vicario G. (Portiere), Bajrami N., Bandinelli F., Destro M., De Winter K., Haas N., Henderson L., Luperto S., Marin R., Parisi F., Stojanovic P.. A disposizione:



PAPHOS (CYP): Petrou E. (Portiere), Al Ghaddioui H., Dimitriou M., Dragomir V., Hocko D., Jairo, Joao Pedro, Juninho, Kvida J., Palacios J., Semedo W.. A disposizione:



Reti: al 4' pt Haas N. (Empoli (Ita)), al 33' pt Destro M. (Empoli (Ita)) al 11' pt Al Ghaddioui H. (Paphos (Cyp)).



Ammonizioni: al 18' pt Luperto S. (Empoli (Ita)) al 18' pt Al Ghaddioui H. (Paphos (Cyp)).

Formazioni ufficiali

EMPOLI (ITA): Vicario G. (Portiere), Bajrami N., Bandinelli F., Destro M., De Winter K., Haas N., Henderson L., Luperto S., Marin R., Parisi F., Stojanovic P.. Allenatore: Andreazzoli A..

PAPHOS (CYP): Petrou E. (Portiere), Al Ghaddioui H., Dimitriou M., Dragomir V., Hocko D., Jairo, Joao Pedro, Juninho, Kvida J., Palacios J., Semedo W.. Allenatore: Milanic D..

La presentazione del match

QUI EMPOLI – Zanetti potrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Vicario in porta e con Stojanovic, Viti e Luperto a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Marin con Henderson e Bandinelli mentre sulle corsie esterne agiranno Parisi e Bajrami. Davanti Destro e Satriano.

QUI PAFOS – Pressley potrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Antoschin porta e con Demetriou, Bajric, Kvida, Juninho a formare il blocco difensivo. In mediana Hocko e Dragomir;. Unica punta Jairo davanti ai trequartisti Joao Pedro, Al Ghaddioui, Semedo

Le probabili formazioni di Empoli – Pafos

EMPOLI (3-5-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, Satriano. Allenatore: Zanetti

PAFOS (4-2-3-1) : Antosch; Demetriou, Bajric, Kvida, Juninho; Hocko, Dragomir; Joao Pedro, Al Ghaddioui, Semedo; Jairo. Allenatore: Pressley

Dove vedere la partita in tv e streaming

Salvo variazioni dell’ultima ora, l’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva o streaming.