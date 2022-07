Ritiro Empoli, precampionato 2022-2023: amichevoli estive

Calendario precampionato 2022-2023 dell’Empoli. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli degli azzurri

EMPOLI – Tempo di ritiro anche per l’Empoli. Sabato 9 luglio inizierà ufficialmente la stagione 2022-2023. La formazione di mister Zanetti, dopo due giorni dedicati alle visite mediche di rito, fissate per giovedì 7 e venerdì 8 luglio, si radunerà al Centro Sportivo di Monteboro, dove la squadra soggiornerà a Casa azzurri per il ritiro pre stagionale. Nel pomeriggio, con inizio alle ore 18.00, al Sussidiario il primo allenamento di gruppo agli ordini di mister Paolo Zanetti.

Una squadra in pieno rinnovamento, a partire già dall’ex tecnico del Venezia che ha preso il posto di Aureliano Andreazzoli, e molto attiva in queste prime battute di mercato. Sono già arrivati Mattia Destro a titolo definitivo dal Genoa, il portiere sloveno Lovro Stubljar, é stato riscattato l’altro portiere Vicario dal Cagliari ed é arrivato Martín Satriano in prestito dall’Inter. Ha, invece, lasciato la Toscana Asllani, con destinazione Inter. L’esordio in campionato é previsto per domenica 14 agosto alle ore 20.45 in trasferta contro lo Spezia. “Oggi abbiamo scoperto il percorso che ci attende fino a giugno. -ha dichiarato in sede di sorteggio il direttore sportivo azzurro Pietro Accardi– Sarà un campionato particolare, con una partenza anticipata rispetto alla norma e una lunga sosta per il mondiale. Il calendario ci mette di fronte subito due sfide difficili e anche molto sentite dall’ambiente; al di là dell’avversario che ci troveremo di fronte sarà però importante quello che possiamo fare e determinare noi, con la dedizione, le prestazioni e la voglia stupire ancora. Ci ritroveremo tra poco e lavoreremo insieme per farci trovare pronti all’inizio del campionato”.

Date amichevoli

Non é ancora stato diramato il calendario delle amichevoli precampionato.