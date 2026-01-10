Diretta di Entella-Monza di Sabato 10 gennaio 2026: decisivo un rigore trasformato da Franzoni al 39′ della ripresa

CHIAVARI – Al Comunale di Chiavari la Virtus Entella apre il 2026 con una vittoria prestigiosa: 1-0 al Monza, deciso da un rigore di Andrea Franzoni nel finale. Una partita tattica, bloccata e con poche occasioni che si è sbloccata solo negli ultimi minuti grazie a un episodio in area brianzola. Per la squadra di Chiappella è un successo fondamentale in chiave salvezza; per quella di Bianco una battuta d’arresto inattesa.

Cronaca della partita L’avvio è prudente da entrambe le parti. L’Entella prova a colpire in ripartenza, mentre il Monza gestisce il possesso senza però trovare varchi. Le prime occasioni arrivano su palla inattiva: un colpo di testa di Colombo termina a lato, mentre dall’altra parte Debenedetti sfiora il vantaggio approfittando di un’incomprensione tra Thiam e un difensore. Il Monza risponde con Birindelli, ma Colombi è attento. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con poche emozioni e grande equilibrio. Nella ripresa Bianco cambia subito inserendo Hernani, ma l’Entella cresce e al 22’ sfiora il gol con Debenedetti, che calcia centrale da ottima posizione trovando la risposta di Thiam. Il Monza prova a reagire con i nuovi ingressi di Petagna, Alvarez e Colpani, ma la difesa ligure regge bene. All’81’ arriva l’episodio decisivo: Guiu viene atterrato in area da Thiam in uscita, l’arbitro indica il dischetto. Franzoni trasforma con freddezza, e anche dopo la ripetizione del rigore (per invasione) non sbaglia. Nel finale il Monza tenta l’assalto, ma Colombi è sicuro nelle uscite e l’Entella difende il vantaggio fino al triplice fischio.

Tabellino

ENTELLA: Colombi S., Parodi L., Alborghetti M., Marconi I., Mezzoni F., Nichetti M., Karic N. (dal 32′ st Bariti D.), Di Mario S. (dal 41′ st Portanova D.), Franzoni A., Debenedetti A. (dal 32′ st Fumagalli T.), Guiu B. (dal 42′ st Russo F.). A disposizione: Ankeye D., Bariti D., Benali A., Del Frate F., Del Lungo T., Fumagalli T., Moretti L., Portanova D., Russo F., Siaulys O., Squizzato N. Allenatore: Chiappella A..

MONZA: Thiam D., Ravanelli L. (dal 23′ st Lucchesi L.), Delli Carri F., Carboni A., Birindelli S., Colombo L. (dal 1′ st Hernani), Pessina M., Azzi P., Ciurria P. (dal 17′ st Alvarez A.), Mota D. (dal 17′ st Petagna A.), Balde K. (dal 17′ st Colpani A.). A disposizione: Alvarez A., Bakoune A., Ballabio N., Brorsson A., Capolupo S., Colpani A., Hernani, Lucchesi L., Maric M., Mout M., Petagna A., Pizzignacco S. Allenatore: Bianco P..

Reti: al 39′ st Franzoni A. (Entella) .

Ammonizioni: al 45’+1 st Alborghetti M. (Entella) al 27′ pt Balde K. (Monza), al 41′ pt Colombo L. (Monza), al 13′ st Delli Carri F. (Monza), al 45′ st Lucchesi L. (Monza).

Convocati Monza

1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 3 Lucchesi, 7 Azzi, 8 Hernani Junior, 9 Maric, 10 Caprari, 12 Vailati, 13 Ravanelli, 15 Delli Carri, 17 Keita, 19 Birindelli, 20 Thiam, 21 Colombo, 24 Bakoune, 25 Álvarez, 26 Ciurria, 27 Capolupo, 28 Colpani, 32 Pessina, 37 Petagna, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 50 Ballabio, 52 Mout.

Presentazione del match

Sabato 10 gennaio, alle ore 15, allo Stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari, la Virtus Entella ospiterà il Monza nella gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Di fronte due squadre che vivono momenti diametralmente opposti. I liguri cercano punti fondamentali per risalire la classifica, mentre i brianzoli puntano a consolidare la propria posizione nelle zone altissime del campionato.

L’Entella arriva alla partita occupando il diciottesimo posto con 16 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Il bilancio reti parla di 16 gol segnati e 26 subiti. L’ultimo turno, però, non ha portato punti: l’Entella è caduta 1-0 sul campo del Venezia, confermando le difficoltà lontano da Chiavari.

Il Monza si presenta alla sfida con un percorso decisamente più brillante. I biancorossi sono secondi in classifica con 37 punti, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con un ottimo bilancio di 27 gol realizzati e 14 subiti. Nell’ultima gara i brianzoli hanno ottenuto un successo prezioso, imponendosi 2-1 a Modena, risultato che ha consolidato la loro posizione nelle zone nobili della classifica.

A dirigere la gara sarà Mario Perri di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Federico Votta di Moliterno (Pz); Quarto ufficiale Andrea Calzavara di Varese. Al VAR ci sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria; AVAR Niccolò Baroni di Firenze.

COME ARRIVA L’ENTELLA – La Virtus Entella di Chiappella dovrebbe presentarsi con il consueto 3-4-2-1, affidando la porta a Colombi. Davanti a lui agirà una linea difensiva composta da Parodi, Tiritiello e Marconi. Sulle corsie esterne spazio a Bariti e Squizzato, mentre in mezzo al campo toccherà a Nichetti e Benali. Sulla trequarti agirà Karić, pronto a supportare il tandem offensivo formato da Guiu e De Benedetti.

COME ARRIVA IL MONZA – Il Monza di Bianco risponde con lo stesso modulo, un 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Thiam, protetto dal terzetto difensivo composto da Ravanelli, Delli Carri e Carboni. Sulle fasce agiranno Birindelli mentre la mediana sarà affidata a Colombo e Pessina, cIn zona offensiva spazio alla fantasia di Ciurria e Keita, alle spalle dell’unica punta Mota, terminale offensivo dei brianzoli.

Probabili formazioni di Virtus Entella-Monza

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Nichetti, Benali, Squizzato; Karić; Guiu, De Benedetti.Virtus

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Colombo, Pessina, Azzi; Ciurria, Keita; Mota. Allenatore: Bianco

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: