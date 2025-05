Espanyol-Barcellona 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Espanyol-Barcellona di Giovedì 15 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di LaLiga

CORNELLA DE LLOBREGAT – Giovedì 15 maggio 2025 , alle ore 21:30 verrà disputato Espanyol – Barcellona , incontro valevole per la giornata 36 del campionato LaLiga . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta la Barcellona ha avuto la meglio con il risultato di 3-1 . Appuntamento all’RCDE Stadium dove il match sarà condotto dell’arbitro Soto Grado C. . Il Barcellona é dato per favorito con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.33 mentre le quote del pareggio e della sconfitta sono 5.75 e 7.50 . Gara molto importante questo derby catalano perchè

Nelle ultime cinque uscite l’Espanyol ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 5 reti e subendone 7 . La squadra arriva dal suo terzo ko consecutivo, il più recente maturato contro Leganés per 3-2 con una rimonta sul 3-0 . In piena corsa salvezza deve fare molta attenzione ad amministrare il prezioso vantaggio di 5 punti proprio dal Leganes . Il Barcellona invece ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta siglando 15 reti e subendone 13 . Non sarà della partita Iñigo Martínez squalificato . Con i dovuti scongiuri per i tifosi ci sono tutte le carte per festeggiare il titolo in questa partita con il morale alto dopo il successo per 4-3 nel Clasico che ha probabilmente messo una pietra tombale sulla corsa al primo posto . 28° titolo dunque vicino e triplete che si sta per materializzare per un 2025 dove ha lasciato solo 2 pareggi in campionato e tutte vittorie, ben 14 . Dall’anno dell’inaugurazione (2009) non ha mai perso in questo impianto .

Se andiamo a sfogliare la classifica di LaLiga attualmente é in testa il Barcellona con 82 , seguito dalla squadra del Real Madrid con 78 e Atletico Madrid con 70 quindi Athletic Bilbao con Villarreal 64, Real Betis 58, Celta Vigo 52, Rayo Vallecano e Mallorca 47 .

Tabellino in tempo reale

ESPANYOL: Garcia J., El Hilali O., Kumbulla M., Cabrera L., Romero C., Gonzalez U., Lozano P., Roca A., Exposito, Puado J., Fernandez Jaen R.. A disposizione: Aguado A., Calero F., Cheddira W., Fortuno A., Gomez S., Hinojo R., Jofre, Milla P., Pacheco F., Tejero A., Veliz A. Allenatore: Gonzalez M..



BARCELLONA: Szczesny W., Garcia E., Araujo R., Christensen A., Martin G., de Jong F., Pedri, Yamal L., Olmo D., Raphinha, Lewandowski R.. A disposizione: Balde A., Casado M., Cubarsi P., Fati A., Fort H., Gavi, Lopez F., Pena I., ter Stegen M., Torre P., Victor P. Allenatore: Flick H..



Reti:



Ammonizioni: al 42' pt Christensen A. (Barcellona).

Le parole di Manolo Gonzalez alla vigilia

“Vogliamo salvarci il prima possibile, veniamo da tre sconfitte, ma a parte il brutto primo tempo dell’altro giorno, abbiamo giocato bene. Per questo vogliamo tornare al livello che abbiamo dato nel secondo tempo. Nel mondo del calcio ci sono partite difficili per tutte le squadre. Noi siamo forti, convinti di quello che facciamo e competeremo ai massimi livelli. Non siamo inferiori a nessun avversario … Dobbiamo guardare a noi stessi e non guardare oltre. Dobbiamo tornare alla versione competitiva. Siamo già riusciti a battere il Real Madrid e scenderemo in campo con la stessa intenzione: competere al meglio”.

I convocati del Barcellona

Ter Stegen, Cubarsí, Balde, R. Araujo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, Christensen, Fermín, M. Casadó, Pau Víctor, Lamine Yamal, Olmo, F. De Jong, Eric, Szczęsny, H. Fort e Gerard Martín.

La situazione medica di Ferran Torres

“Il giocatore della prima squadra Ferran Torres è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per appendicite il 14 maggio. L’operazione è stata eseguita dai dottori Coroleu e Borras presso l’Ospedale di Barcellona sotto la supervisione dello staff medico del Club. L’attaccante del Valencia ha avuto una stagione 2024/25 molto prolifica in termini di gol e assist, segnando 19 gol e realizzando sette reti, tre delle quali sono arrivate nella fondamentale vittoria per 4-3 contro il Real Madrid a Montjuïc domenica” è quanto si apprende dal sito ufficiale del Barcellona.



Probabili formazioni

ESPANYOL (4-2-3-1): Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez; Jofre, Kral, Puado; Fernandez Jaen. Allenatore: Gonzalez.

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin; Pedri, De Jong, Olmo; Raphinha, Lewandowski, Yamal. Allenatore: Flick.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Espanyol – Barcellona , valevole per la giornata 36 del campionato LaLiga , sarà visibile in diretta e in esclusiva su 214 DAZN Zona , SKY Go Italia . Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 21:30 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori.