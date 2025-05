I consigli del giorno 16 maggio 2025 sono dedicati alla Premier League e all’ultima giornata del Campionato Primavera

Venerdì 16 maggio si giocano le gare di Premier League e del Campionato Primavera. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Aston Villa-Tottenham 1 (ore 20.30)

Match valido per la trentaseittesima giornata di Premier League. L’Aston Villa viene dal successo esterno di misura contro il Bournemouth ed é sesto con 63 punti. Il Tottenham é reduce dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Crystal Palace ed é diciassettesimo a quot a38.

Chelsea-Manchester United 1 (ore 21.15)

Gara valida per la trentaseittesima giornata di Premier League. Il Chelsea viene dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Newcastle ed é quinto con 63 punti. Il Betis é reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Osasuna ed é sedicesimo a quota 39.

Roma U20-Atalanta U20 1 (ore 14)

Gara valida per la trentottesima giornata del Campionato Primavera. La Roma viene dalla vittoria esterna per0-2 contro l’Empoli ed é primo con 80 punti. L’Atalanta é reduce dallo stop casalingo di misura contro il Cagliari ed é quindicesimo a quota 46.

Cesena U20-Inter U20 2 (ore 14)

Match valido per la trentottesima giornata del Campionato Primavera. Il Cesena viene dal successo esterno per 3-4 contro il Genoa ed é dodicesimo con 50 punti. L’Inter é reduce dal successo casalingo di misura contro la Sampdoria ed é secondo a quota 71.

Sampdoria U20-Sassuolo U20 2 (ore 16)

Match valido per la trentottesima giornata del Campionato Primavera. La Sampdoria viene dal successo esterno per 3-4 contro il Genoa ed é diciannovesima con 23 punti. La Sassuolo é reduce dal successo casalingo per 2-0 contro il Lecce ed é secondo a quota 71

Fiorentina U20-Torino U20 1 (ore 18)

Incontro valevole per la nona giornata del Campionato Primavera. La Fiorentina viene dal successo esterno di misura contro la Lazio ed é quarto con 66 punti, Il Sassuolo é reduce dal successo casalingo per 2-1 con il Milan ed terzo éé decimo a quota 52.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 16 maggio 2025