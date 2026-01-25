Este-Mestre: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Este-Mestre di Domenica 25 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

ESTE – Domenica 25 gennaio 2026, il Nuovo Stadio Comunale ospiterà la partita Este-Mestre, sfida valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel derby veneto tra Este e Mestre, nessuna delle due formazioni parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: l’Este, infatti, è al quinto posto grazie a 9 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, segno di un ottimo cammino. Il Mestre, invece, si ritrova al quarto posto, dopo 9 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, mostrando un ottimo ruolino di marcia. Alla luce di questi dati, è possibile affermare che si tratta di una sfida estremamente equilibrata, nella quale i dettagli potrebbero fare la differenza.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che l’Este ha un record di 28 gol segnati e 19 subiti, con una differenza reti di 9. Allo stesso tempo, il Mestre, con 25 gol segnati e 14 subiti, ha una differenza in gol di 11. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una minima differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I dati evidenziano che si incontreranno due squadre simili per rendimento e qualità complessiva, ma con caratteristiche differenti che potrebbero incidere sull’andamento della gara, soprattutto nei momenti decisivi..

La maggior parte dei bookmakers non danno alcuna squadra come favorita. Ciò è dimostrato dal 2.50 per la vittoria dell’Este, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.00, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Mestre è di 2.60, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

ESTE:



MESTRE:



Reti:



L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Gabriele Zangara della Sezione di Catanzaro. Sarà coadiuvato da Alessio Reitano proveniente da Acireale e Gennaro Apollaro appartenente alla Sezione di Rimini. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA L’ESTE – Il tecnico Pagan schiera la sua squadra con il 3-4-1-2 puntando su compattezza e fantasia: difesa a tre davanti a Galassi, formata da Pegoraro, Dalla Bernardina, Giacomazzi. Centrocampo equilibrato tra corsa e qualità ecomposto da Pinton, Poletto, Caporello, Dal Lago. Sulla trequarti, Tramone avrà il compitob di servire Barzon e Aloia. Tale modulo di gioco è pensato per costruire gioco con qualità grazie al trequartista e ripartire con precisione, mantenendo una struttura compatta.

COME ARRIVA IL MESTRE – Il tecnico Perticone schiera la sua squadra con il 3-4-2-1, affidando la porta a Maffi. Davanti a lui agirà una linea difensiva composta da Avdullari, Buratto, Marcandella. Sulle corsie esterne spazio alla spinta di Melchiorri e Iotti, mentre in mezzo al campo toccherà a Trovade e Rabbas. Sulla trequarti si muoveranno Corti e Maset, incaricato di rifinire il gioco e creare collegamenti con il centrale offensivo formato da Lagomarsino. Il modulo è quasi speculare a quello avversario, con l’unica differenza che vengono schierati due trequartisti al posto dei due attaccanti.

Le probabili formazioni

ESTE (3-4-1-2): Galassi; Pegoraro, Dalla Bernardina, Giacomazzi; Pinton, Poletto, Caporello, Dal Lago; Tramonte; Barzon, Aloia. Allenatore: Pagan.

MESTRE (3-4-2-1): Maffi; Avdullari, Buratto, Marcandella; Melchiori, Trovade, Rabbas, Iotti; Corti, Maset; Lagomarsino. Allenatore: Perticone.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Este e Mestre in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.