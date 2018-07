Europa League 2018/2019 – Il sorteggio del terzo turno

Sono state sorteggiate, poco fa, le sfide del terzo turno di Europa League 2018/2019, l’Atalanta affronterà il Sarajevo.

NYON – E’ stato effettuato poco fa il sorteggio del terzo turno di Europa League L’Atalanta è stata sorteggiata nel gruppo 2 e se la vedrà contro il Sarajevo. Se la formazione orobica dovesse passare il turno , affronterà la vincente della sfida Hapoel Haifa (ISR) vs FH Hafnarfjördur (ISL). Di seguito tutte le sfide appartenenti allo stesso gruppo:

FC Dac Dunajska / FC Dinamo Minsk vs Zenit

Hapoel Haifa FC / FC Hafnarfjordur vs Atalanta / Sarajevo

HNK Hajduk Split / PFC Slavia Sofia vs NK Rudar Velenje / Fotbal Club FCSB

PFC Cska Sofia / Admira Wacker Modling vs St Jarnan / Copenhagen

Percorso Campioni

Ludogorets Razgrad (BUL)/Vidi (HUN) v Zrinjski (BIH)/Valletta (MLT)

Legia Warszawa (POL)/Spartak Trnava (SVK) v F91 Dudelange (LUX)/Drita (KOS)

Sutjeska (MNE)/Alashkert (ARM) v CFR Cluj (ROU) v Malmö (SWE)

Olimpija Ljubljana (SVN) v Crusaders (NIR) v BATE Borisov (BLR)/HJK Helsinki (FIN)

Shkëndija (MKD)/Sheriff (MDA) v FC Santa Coloma (AND)/Valur Reykjavík (ISL)

Cork City (IRL) v Celtic (SCO)/Rosenborg (NOR)

Spartaks Jūrmala (LVA)/La Fiorita (SMR) v Crvena zvezda (SRB)/Sūduva (LTU)

The New Saints (WAL)/Lincoln Red Imps (GIB) v Astana (KAZ)/Midtjylland (DEN)

Dinamo Zagreb (CRO)/Hapoel Beer-Sheva (ISR) v APOEL (CYP)/Flora Tallinn (EST)

Torpedo Kutaisi (GEO)/Víkingur (FRO) v Kukës (ALB)/Qarabağ (AZE)