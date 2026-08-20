Europei sempre più vicini: si chiude a Verona il collegiale della Nazionale maschile

Dal 26 agosto gli azzurri affronteranno Germania, Cuba e Brasile nella FIPAV Cup Men Elite, ultimo test prima degli Europei

VERONA – Si è concluso ier al Pala Magis il collegiale della Nazionale maschile di volley, iniziato il 14 agosto e inserito nel percorso di preparazione ai Campionati Europei 2026, che scatteranno il 10 settembre con il match inaugurale in Piazza del Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Una settimana intensa per gli azzurri guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi e capitanati da Simone Giannelli, che hanno alternato lavoro tecnico con la palla e sessioni in sala pesi.

Il palazzetto veronese, nella giornata di ieri, ha accolto oltre 2.000 persone per l’allenamento a porte aperte: un momento di vicinanza con il pubblico che ha regalato entusiasmo alla squadra, tra foto, autografi e applausi. Prima di Verona, la Nazionale aveva svolto quattro giorni di lavoro a Cervia, dal 10 al 13 agosto.

Archiviata questa fase tra Emilia-Romagna e Veneto, l’Italia proseguirà la preparazione con la FIPAV Cup Men Elite, quadrangolare che rappresenta l’ultimo vero banco di prova prima dell’Europeo. Gli azzurri affronteranno Germania, Cuba e Brasile:

26-27 agosto a Reggio Calabria (PalaCalafiore)

28-31 agosto a Messina (PalaRescifina)

Le gare saranno trasmesse su Rai Sport e Sky Sport.

Le sensazioni di Yuri Romanò

Al termine del collegiale, l’opposto Yuri Romanò ha tracciato un bilancio positivo: «Il lavoro sta procedendo molto bene, con un programma in crescendo. La forma fisica è migliorata: a Cervia abbiamo lavorato tanto sul piano atletico, mentre qui a Verona abbiamo spinto molto con i pesi. Anche in campo stiamo trovando sempre più affinità grazie al lavoro tecnico quotidiano».

Romanò ha sottolineato l’importanza dell’allenamento a porte aperte: «C’era davvero tanta gente ed è stato bello fermarsi per foto e autografi. Sentire questo affetto è fondamentale in vista dell’Europeo: ci ha dato un assaggio di ciò che ci aspetterà».

Sul match inaugurale del 10 settembre, in Piazza del Plebiscito: «Giocare all’aperto sarà particolare e probabilmente difficile, ma lo sarà per entrambe le squadre. L’emozione sarà tanta: immagino già l’ingresso in campo con le tribune piene».

Infine, uno sguardo ai test match: «Le partite di Reggio Calabria e Messina saranno molto importanti: gli ultimi veri test prima delle gare che conteranno davvero. Giocheremo senza troppe pressioni, ma dovremo sfruttarle al massimo per cercare risposte importanti».

Calendario FIPAV Cup Men Elite

Reggio Calabria – PalaCalafiore

26 agosto ore 21 – Italia-Germania

27 agosto ore 20 – Germania-Cuba

Messina – PalaRescifina