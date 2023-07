Europei volley U17M, Italia – Francia 3-2: cronaca e risultato

Prova di forza degli azzurrini che ottengono la seconda vittoria e domani affronteranno alle 17.30 la Serbia

Seconda vittoria per la Nazionale under 17 maschile ai Campionati Europei di categoria, che hanno preso il via ieri a Podgorica in Montenegro. Oggi pomeriggio all’Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar gli azzurrini si sono imposti 3-2 (22-25, 25-21, 20-25, 25-23, 15-11) sulla Francia. Una vittoria, quella di oggi, frutto del buon gioco e di una bella prova di carattere dei ragazzi guidati da Monica Cresta. A trascinare gli azzurrini Nicolò Garello, miglior realizzatore di giornata con 22 punti (3 muri, 59% in attacco). Tra le fila dell’Italia, dopo due intense ore di gioco, hanno chiuso in doppia cifra anche Alessandro Benacchio (10 punti, 1 ace, 2 muri, 64%in attacco), Lorenzo Ciampi (10 punti, 1 ace, 1 muro, 67% in attacco) e Manuel Zlatanov (10 punti, 3 muri). Domani la Nazionale under 17 maschile tornerà in campo alle ore 17.30 per sfidare la Serbia.

Cronaca della partita

Per questo secondo impegno ai Campionati Europei under 17 maschile il tecnico Monica Cresta sceglie il sestetto con la diagonale Porro-Cremoni, gli schiacciatori Bertoncello e Garello, i centrali Benacchio e Ciampi e il libero Giani.

E’ l’equilibrio a caratterizzare l’avvio del match: gli azzurrini provano ad allungare (3-5), ma la Francia ricuce (6-6) e prosegue la fase di studio tra le due formazioni (9-9). Sono i ragazzi di coach Dubois ad aumentare il ritmo (13-9) con l’Italia che fatica a ricucire (15-11). Con pazienza gli azzurrini ritrovano continuità nel gioco e accorciano (16-12, 17-16), ma non riescono a riagganciare gli avversari che conquistano la prima frazione (25-22).

Sono Cremoni e compagni a rientrare in campo con maggiore determinazione, a portarsi in vantaggio (3-5) e ad aumentare il ritmo (5-9). La Francia si ricompatta, ricuce (9-9) e tiene il passo (11-11). Un attacco vincente firmato da Cremoni segna la ripartenza dell’Italia che si riporta nuovamente avanti (12-17), tiene gli avversari a distanza (14-20) e, grazie a un buon gioco corale, conquista il secondo set (21-25).

Il match riprende sul filo dell’equilibrio con le due squadre che ricuciono prontamente ogni tentativo di allungo avversario e procedono sostanzialmente punto a punto (12-12). E’ la Francia a cambiare passo e ad aumentare il ritmo portandosi sul +3 (15-13). La reazione degli azzurrini tarda ad arrivare (17-14), gli avversari continuano a imporre il proprio gioco (22-17) e si portano sul 2-1 nel conto set (25-20).

E’ la Francia a rompere l’equilibrio (6-6) che caratterizza l’avvio della quarta frazione portandosi sul +4 (10-6). Gli azzurrini sono bravi a non lasciare libertà agli avversari e con Garello, Ciampi e Boschini a segno si riportano a contatto (14-13). E’ nuovamente pronta la reazione dell’Italia in risposta al nuovo tentativo di allungo dei francesi (17-14, 17-17). Ristabilita la parità gli azzurrini sono bravi a cambiare passo, staccare gli avversari (19-21) e a portare la partita al tie-break (23-25).

E’ l’Italia a interrompere il punto a punto all’avvio del 5° set (5-5) e a rimanere in vantaggio al cambio del campo (6-8). Gli azzurrini sono bravi a non permettere agli avversari di ristabilire l’equilibrio (9-11) e a piazzare il break che vale la vittoria di set e partita (11-15).

Tabellino

FRANCIA-ITALIA 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15)

FRANCIA: Respaut 5, Jokanovic 20, Laplace 10, Lapierre 15, Ferdani 15, Delaporte 10; Brunet (L), Natzev, Martzluff, Dalaize 1. Ne: Renevot (L), Richard, Fabrowski, Crane. All. Dubois.

ITALIA: Bertoncello 4, Benacchio 10, Cremoni 9, Garello 22, Ciampi 10, Porro 6; Giani (L), Boschini 1, Argilagos, Colaci 1, Usanza (L), Zlatanov 10. Ne: Ruzza, Zara. All. Cresta.

ARBITRI: Angel Romero Martinez (ESP), Carole Hepp (LUX)

DURATA SET: 34’, 27’, 23’, 27’, 16’

FRANCIA: 4 a, 14 bs, 11 mv, 34 et

ITALIA: 4 a, 16 bs, 13 mv, 29 et

I risultati e il calendario

Pool II (Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar – Podgorica): Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Francia, Serbia, Finlandia, Olanda, Spagna

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Serbia 3-0 (25-13, 25-18, 25-13)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Finlandia 1-3 (21-25, 25-21, 16-25, 23-25)

Ore 17.30 – Polonia-Spagna 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 22-25)

Ore 20.00 – Italia-Olanda 3-0 (25-22, 25-19, 25-13)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Repubblica Ceca-Spagna 1-3 (15-25, 28-26, 22-25, 18-25)

Ore 15.00 – Francia-Italia 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15)

Ore 17.30 – Finlandia-Olanda

Ore 20.00 – Serbia-Polonia

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Olanda

Ore 15.00 – Polonia-Finlandia

Ore 17.30 – Italia-Serbia

Ore 20.00 – Repubblica Ceca-Francia

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Finlandia-Italia

Ore 15.00 – Olanda-Polonia

Ore 17.30 – Francia-Spagna

Ore 20.00 – Serbia-Repubblica Ceca

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Olanda

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Polonia

Ore 17.30 – Italia-Spagna

Ore 20.00 – Serbia-Finlandia

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Finlandia

Ore 15.00 – Olanda-Serbia

Ore 17.30 – Polonia-Francia

Ore 20.00 – Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Serbia

Ore 15.00 – Finlandia-Francia

Ore 17.30 – Olanda-Repubblica Ceca

Ore 20.00 – Polonia-Italia

Pool I (SC Verde – Podgorica): Montenegro, Bulgaria, Turchia, Slovenia, Belgio, Austria, Estonia, Grecia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Belgio 3-2 (17, 25, 25-19, 11-25, 25-19, 15-9)

Ore 15.00 – Gracia-Turchia 2-3 (20-25, 25-23, 20-25, 25-22, 12-15)

Ore 17.30 – Austria-Bulgaria 0-3 (17-25, 13-25, 23-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Slovenia 0-3 (16-25, 11-25, 16-25)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Turchia-Austria 3-2 (25-23, 19-25, 16-25, 15-10)

Ore 15.00 – Slovenia-Belgio 1-3 (19-25, 19-25, 25-21, 22-25)

Ore 17.30 – Bulgaria-Estonia

Ore 20.00 – Montenegro-Grecia

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Belgio-Bulgaria

Ore 15.00 – Gracia-Slovenia

Ore 17.30 – Estonia-Turchia

Ore 20.00 Austria-Montenegro

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Grecia-Austria

Ore 15.00 – Turchia-Belgio

Ore 17.30 – Slovenia-Bulgaria

Ore 20.00 – Montenegro-Estonia

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Slovenia

Ore 15.00 – Estonia-Grecia

Ore 17.30 – Bulgaria-Turchia

Ore 20.00 – Belgio-Montenegro

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Estonia

Ore 15.00 – Grecia-Belgio

Ore 17.30 – Slovenia-Turchia

Ore 20.00 – Montenegro-Bulgaria

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Slovenia

Ore 15.00 – Bulgaria-Grecia

Ore 17.30 – Belgio-Austria

Ore 20.00 – Turchia-Montenegro

Sabato 29 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto (Ore 16.30 e 19.00)

Domenica 30 luglio 2023

Ore 16.30 – SC Verde Podgorica – Finale 3° posto

Ore 19.00 – SC Verde Podgorica – Finale 1°-2° posto