Europei volley U17M, Italia – Repubblica Ceca 3-1: cronaca e risultato

Gli azzurrini conquistano la sesta vittoria conservando il primo posto nella Pool II, oggi in campo nel decisivo match con la Polonia

PODGORICA – Sesta vittoria consecutiva per la Nazionale under 17 maschile impegnata ai Campionati Europei di categoria a Podgorica in Montenegro. Questa sera gli azzurrini si sono imposti 3-1 (17-25, 25-21, 25-16, 25-21) sulla Repubblica Ceca e conservano il primo posto della Classifica della Pool II. Match iniziato in salita per i ragazzi di coach Monica Cresta che hanno fatto fatica a trovare un buon ritmo nel primo set. Vinto il secondo, gli azzurrini poi non hanno più permesso agli avversari di rientrare in partita e sono stati bravi a conquistare la sesta vittoria. L’Italia tornerà in campo stasera alle ore 20.00 per sfidare la Polonia nell’ultimo, decisivo match della fase a gironi.

Cronaca della partita

Per questo penultimo impegno della Pool II il tecnico Monica Cresta si affida al sestetto con la diagonale Porro-Colaci, gli schiacciatori Zlatanov e Garello, i centrali Ruzza e Ciampi e ai liberi Giani e Usanza in alternanza ricezione e difesa.

E’ la Repubblica Ceca a trovare il primo vantaggio di serata (1-4), gli azzurrini trovano il passo giusto e accorciano (4-5) ma non riescono a completare la rimonta e gli avversari allungano nuovamente (10-16). L’inerzia del set non cambia (13-19) e i ragazzi di coach Svoboda si aggiudicano il primo set (16-25).

Alla ripresa della gara spazio per Bertoncello, Benacchio e Cremoni e, che rimarranno in campo anche nei parziali successivi al posto di Zlatanov, Ruzza e Colaci. E’ l’Italia a imporre da subito il proprio ritmo (5-2), la Repubblica Ceca ricuce (6-6) e prova ad allungare (11-13). Gli azzurrini sono bravi a ricompattarsi (13-13), tenere il passo (16-16) e piazzare il break che vale il +3 (19-16). Trovata la giusta continuità i ragazzi di coach Cresta proseguono con passo spedito e si portano sull’1-1 (25-21).

Trovato il giusto ritmo nel set precedente gli azzurrini impongono il proprio gioco anche nella terza frazione (5-1). L’Italia, forte della sua coralità, mantiene gli avversari a distanza (10-5, 13-9) e continua ad essere protagonista in campo (18-11). Gli azzurrini sono bravi a mantenere alta la concentrazione e a portarsi in vantaggio nel conto set (25-16).

Prosegue senza cali la buona prova dell’Italia che riesce a passare in vantaggio anche in avvio di quarto parziale (9-6). La Repubblica Ceca ricuce (9-9) ma non riesce a tenere il passo dei ragazzi di coach Cresta che ripartono (15-11), si mantengono in vantaggio (20-17) e conquistano set e partita (25-21).

Tabellino

ITALIA- REPUBBLICA CECA 3-1 (17-25, 25-21, 25-16, 25-21)

ITALIA: Zlatanov 1, Ruzza, Colaci, Garello 15, Ciampi 6, Porro 3; Giani (L), Usanza (L), Argilagos 1, Benacchio 6, Cremoni 15, Bertoncello 13. Ne: Boschini, Zara. All. Cresta.

REPUBBLICA CECA: Mraz 13, Toth 11, Zidlik 8, Skolka 8, Filip 7, Donat 1; Hermansky (L), Cajan (L), Jonke 5, Prichystal, Vrablik 2. Ne: Svoboda, Dryje, Balaz. All. Svoboda.

ARBITRI: Svetlana Zotovic (SRB), Jelena Mitrovic (MNE).

DURATA SET: 27’, 27’, 24’, 26’

ITALIA: 4 a, 11 bs, 8 mv, 28 et.

REPUBBLICA CECA: 7 a, 16 bs, 9 mv, 32 et.

I risultati e il calendario

Pool II (Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar – Podgorica): Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Francia, Serbia, Finlandia, Olanda, Spagna

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Serbia 3-0 (25-13, 25-18, 25-13)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Finlandia 1-3 (21-25, 25-21, 16-25, 23-25)

Ore 17.30 – Polonia-Spagna 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 22-25)

Ore 20.00 – Italia-Olanda 3-0 (25-22, 25-19, 25-13)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Repubblica Ceca-Spagna 1-3 (15-25, 28-26, 22-25, 18-25)

Ore 15.00 – Francia-Italia 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15)

Ore 17.30 – Finlandia-Olanda 3-2 (25-27, 25-18, 15-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 – Serbia-Polonia 0-3 (12-25, 12-25, 20-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Olanda 3-0 (25-22, 25-20, 25-16)

Ore 15.00 – Polonia-Finlandia 3-1 (16-25, 25-18, 25-14, 25-18)

Ore 17.30 – Italia-Serbia 3-0 (25-18, 25-16, 25-18)

Ore 20.00 – Repubblica Ceca-Francia 0-3 (23-25, 27-29, 16-25)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Finlandia-Italia 0-3 (15-25, 22-25, 22-25)

Ore 15.00 – Olanda-Polonia 0-3 (18-25, 15-25, 21-25)

Ore 17.30 – Francia-Spagna 1-3 (25-27, 25-23, 18-25, 20-25)

Ore 20.00 – Serbia-Repubblica Ceca 3-0 (28-26, 30-28, 25-18)

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Olanda 3-0 (25-22, 25-13, 26-24)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Polonia 0-3 (20-25, 27-29, 15-25)

Ore 17.30 – Italia-Spagna 3-2 (23-25, 25-21, 25-21, 17-25, 15-13)

Ore 20.00 – Serbia-Finlandia 1-3 (20-25, 25-19, 18-25, 21-25)

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Finlandia 3-0 (25-18, 25-15, 25-21)

Ore 15.00 – Olanda-Serbia 0-3 (23-25, 13-25, 20-25)

Ore 17.30 – Polonia-Francia 3-0 (25-17, 27-25, 25-15)

Ore 20.00 – Italia-Repubblica Ceca 3-1 (17-25, 25-21, 25-16, 25-21)

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Serbia

Ore 15.00 – Finlandia-Francia

Ore 17.30 – Olanda-Repubblica Ceca

Ore 20.00 – Polonia-Italia

Pool I (SC Verde – Podgorica): Montenegro, Bulgaria, Turchia, Slovenia, Belgio, Austria, Estonia, Grecia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Belgio 3-2 (17, 25, 25-19, 11-25, 25-19, 15-9)

Ore 15.00 – Grecia-Turchia 2-3 (20-25, 25-23, 20-25, 25-22, 12-15)

Ore 17.30 – Austria-Bulgaria 0-3 (17-25, 13-25, 23-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Slovenia 0-3 (16-25, 11-25, 16-25)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Turchia-Austria 3-2 (25-23, 19-25, 16-25, 15-10)

Ore 15.00 – Slovenia-Belgio 1-3 (19-25, 19-25, 25-21, 22-25)

Ore 17.30 – Bulgaria-Estonia 3-0 (25-15, 25-12, 25-21)

Ore 20.00 – Montenegro-Grecia 0-3 (20-25, 21-25, 18-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Belgio-Bulgaria 0-3 (19-25, 23-25, 11-25)

Ore 15.00 – Grecia-Slovenia 3-1 (25-20, 19-25, 25-15, 25-17)

Ore 17.30 – Estonia-Turchia 0-3 (20-25, 23-25, 15-25)

Ore 20.00 Austria-Montenegro 3-0 (25-16, 25-16, 25-17)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Grecia-Austria 1-3 (16-25, 25-17, 22-25, 15-25)

Ore 15.00 – Turchia-Belgio 0-3 (13-25, 18-25, 24-26)

Ore 17.30 – Slovenia-Bulgaria 0-3 (19-25, 17-25, 17-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Estonia 0-3 (18-25, 19-25, 15-25)

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Slovenia 0-3 (20-25, 25-27, 23-25)

Ore 15.00 – Estonia-Grecia 2-3 (13-25, 26-24, 25-23, 23-25, 9-15)

Ore 17.30 – Bulgaria-Turchia 3-1 (25-13, 18-25, 25-21, 25-18)

Ore 20.00 – Belgio-Montenegro 3-0 (28-26, 25-15, 25-16)

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Estonia 3-1 (25-17, 25-20, 17-25, 26-24)

Ore 15.00 – Grecia-Belgio 1-3 (21-25, 25-22, 24-26, 20-25)

Ore 17.30 – Slovenia-Turchia 3-1 (25-22, 18-25, 25-20, 25-22)

Ore 20.00 – Montenegro-Bulgaria 0-3 (16-25, 12-25, 12-25)

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Slovenia

Ore 15.00 – Bulgaria-Grecia

Ore 17.30 – Belgio-Austria

Ore 20.00 – Turchia-Montenegro

Sabato 29 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto (Ore 16.30 e 19.00)

Domenica 30 luglio 2023

Ore 16.30 – SC Verde Podgorica – Finale 3° posto

Ore 19.00 – SC Verde Podgorica – Finale 1°-2° posto