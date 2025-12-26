Fa come de Vrij, addio dolorossissimo: colpa di Marotta

Esattamente come Stefan de Vrij, potrebbe andarsene al solito modo: e anche questa volta, c’entra Giuseppe Marotta.

Stefan de Vrij è sicuramente uno dei calciatori più importanti dell’Inter post Triplete. Arrivato sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, il difensore centrale olandese è stato protagonista sia con l’attuale tecnico della Juventus che con gli allenatori successivi.

Questa estate potrebbe lasciare Milano, considerando il contratto in scadenza nel 2026 e i dati anagrafici che non lo rendono un calciatore particolarmente futuribile.

In ogni caso, come detto, il difensore centrale dei nerazzurri rimane un elemento di spicco all’interno della rosa allenata da Cristian Chivu nel corso di questa stagione. Lui che è giunto dalle parti di Appiano Gentile a parametro zero dalla lazio. Gila potrebbe emularlo, visto che piace tantissimo alla dirigenza interista.

Inter, può arrivare Gila: dalla Lazio come de Vrij

Mario Gila piace tantissimo all’Inter, che potrebbe affondare il colpo in estate per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale spagnolo, sfruttando anche la necessità di fare cassa della Lazio, alle prese con le nuove normative che hanno bloccato già il mercato estivo. Sembra che il centrale nato a Barcellona possa seguire in tutto e per tutto le orme di Stefan de Vrij, che invece pare in procinto di dire addio ai nerazzurri, dopo un’esperienza iniziata nell’estate del 2018.

Ma perché Mario Gila piace così tanto a Marotta e colleghi? Perché è il giocatore perfetto sul quale basare la difesa del futuro. Caratterizzato da una certa fisicità, è anche molto duttile e abile nella costruzione dal basso. Pur non essendo tecnicamente eccelso come calciatore, è forte, rapido, vince parecchi contrasti e ha dalla sua parte anche una buona percentuale di passaggi effettuati che lo rendono uno dei giocatori più tenuti sotto osservazione dell’intero campionato di Serie A.

La sua straordinaria duttilità lo rende perfetto sia per giocare in una difesa a quattro che a tre, quindi anche sotto questo punto di vista parliamo sostanzialmente di un giocatore che l’Inter senza la benché minima ombra di dubbio valuterà in vista dell’estate. Risulta essere molto difficile strapparlo alla Lazio durante il mercato di gennaio, anche perché il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito è famoso per essere assai rigido nelle valutazioni dei giocatori appartenenti alla propria rosa, quindi che Gila vada all’Inter o prenda altre scelte professionali, è chiaro che verrà deciso tutto in vista dell’estate 2026.