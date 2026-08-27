Fantacalcio, 2° giornata di Serie A campionato 2026/2027

Il fantacalcio in tempo reale sulla 2a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La Serie A Enilive 2026-2027 torna subito in campo con una seconda giornata che si estende da venerdì 28 a lunedì 31 agosto e che promette di chiarire le prime gerarchie dopo un debutto ricco di segnali. Il turno si apre a San Siro, dove il Milan attende il Venezia: i rossoneri cercano continuità dopo il 2‑1 al Torino, mentre i lagunari devono reagire al ko contro il Lecce.

Il sabato porta la Juventus davanti al Parma: i bianconeri vogliono confermare il successo sul Frosinone, gli emiliani devono cancellare la sconfitta interna con il Cagliari. Proprio i sardi saranno protagonisti della domenica, quando ospiteranno l’Inter campione in carica, reduce dal convincente 4‑1 al Monza e chiamata a confermare la propria superiorità contro una squadra che ha iniziato il campionato con personalità.

Le romane arrivano al turno con slancio. La Lazio, forte del successo di Bologna, riceve il Genoa. La Roma, protagonista del 4‑0 più netto della prima giornata, chiuderà il programma nel posticipo di lunedì a Lecce, in un incrocio che mette di fronte due squadre reduci da vittorie pesanti.

Il big match del lunedì è però quello della New Balance Arena, dove l’Atalanta affronta il Bologna. Gli orobici cercano continuità dopo il 2‑1 al Sassuolo, mentre gli emiliani inseguono i primi punti stagionali.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su: DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Cagliari-Inter, lecce-Roma e Atalanta-Bologna saranno trasmesse anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 28 agosto

20.45

Milan‑Venezia (DAZN)

Sabato 29 agosto

18.30

Fiorentina‑Frosinone (DAZN)

Monza‑Udinese (DAZN)

Sassuolo‑Torino (DAZN)

20.45

Juventus‑Parma (DAZN)

Domenica 30 agosto

18.30

Napoli‑Como (DAZN)

20.45

Cagliari‑Inter (DAZN/Sky)

Lazio‑Genoa (DAZN)

Lunedì 31 agosto

18.30

Lecce‑Roma (DAZN/Sky)

20.45

Atalanta‑Bologna (DAZN/Sky)