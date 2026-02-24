Fantacalcio, 27° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 27a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La Serie A 2025-2026 torna in campo con un turno distribuito su quattro giorni, ricco di incroci interessanti sia in zona Europa sia nella lotta per non retrocedere. Si parte venerdì 27 febbraio, quando il calendario propone l’anticipo tra Parma- Cagliari alle 20:45, una sfida che mette di fronte due squadre in cerca di punti pesanti per allontanarsi dalle zone calde.

Il programma entra nel vivo sabato 28 febbraio, con tre partite distribuite nell’arco della giornata. Alle 15:00 Como-Lecce apre il pomeriggio. A seguire, alle 18:00, Verona-Napoli mette di fronte una squadra in piena corsa salvezza e una che punta a risalire la classifica. In serata, alle 20:45, riflettori puntati su Inter-Genoa, con i nerazzurri chiamati a confermare il proprio ritmo e il Grifone deciso a giocarsi le sue carte senza timori.

Sabato 1 marzo si apre con il lunch match delle 12:30, Cremonese-Milan, un incrocio tra una neopromossa ambiziosa e una big che non può più permettersi passi falsi. Alle 15:00 spazio a Sassuolo-Atalanta. Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, va in scena Torino-Lazio. La serata si chiude il big match Roma-Juventus alle 20:45.

Il turno si completa lunedì 2 marzo, con due partite: alle 18:30 Pisa-Bologna e alle 20:45, Udinese-Fiorentina.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inter-Genoa, Torino.Lazio e Udinese-Fiorentina anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 27 febbraio

20:45

Parma- Cagliari

Sabato 28 febbraio

15:00

Como-Lecce

18:00

Verona-Napoli

20:45

Inter- Genoa

Domenica 1 marzo

12:30

Cremonese-Milan

15:00

Sassuolo-Atalanta

18:00

Torino-Lazio

20:45

Roma-Juventus

Lunedì 2 marzo

18:30

Pisa-Bologna

20:45

Udinese-Fiorentina