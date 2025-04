Fidelis Andria-Martina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Fidelis Andria-Martina di Domenica 27 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

ANDRIA – Domenica 27 aprile 2025, lo stadio degli Ulivi ospiterà la partita Fidelis Andria-Martina, valida per la trentatreesima giornata del Girone H campionato di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00. Tutto pronto per l’attesissimo derby pugliese tra Fidelis Andria e Martina Calcio. Le due squadre si ritrovano rispettivamente al quarto e terzo posto, distanti di soli 3 l’unghezze l’una dall’altra e sono già qualificate per i play off di fine stagione.

Per entrambe le squadre il percorso che le ha portate a questa posizione in classifica si può considerare soddisfacente. Merito per la Fidelis Andria di 16 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, mentre il Martina Calcio ha ottenuto 16 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. Dopo una grande stagione, però, le due squadre non arrivano a questa stracittadina al meglio delle proprie condizioni di forma: Nelle ultime 5 gare sia la Fidelis Andria che il Martina Calcio hanno ottenuto 5 punti,

Tutti dati che indicano che sarà una partita equilibrata tra due squadre che hanno la testa già ai play off. La maggior parte delle ricevitorie scommette sulla vittoria della Fidelis Andria, quotata a 2.33. Il successo fuori casa del Martina Calcio è invece stabilito alla cifra di 2.75. Tuttavia, la quotazione più alta è quella del risultato di parità, che si aggira intorno ai 3.25.

L’arbitro

Il fischietto Mirko Pelaia della Sezione di Pavia dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Luca Casula proveniente da Carbonia, mentre il secondo assistente sarà Francesco Serusi di Oristano.

La presentazione del match

QUI FIDELIS ANDRIA – Il tecnico Giuseppe Scaringella dovrebbe affidarsi al modulo il 4-3-1-2. In porta ci sarà Esposito, con Cancelli, Fantacci, Bonnin e Risolo a difesa. A centrocampo ci saranno Ercoli, Likaxhiu e Derosa, mentre avanti Cipolletta avrà il compito di servire le due punte Babaj e Tedesco..

QUI MARTINA CALCIO – Il tecnico Massimo Pizzulli dovrebbe affidarsi al modulo il 4-2-3-1. In porta ci sarà Figliola, con Tuccitto, De Angelis, Llanos e Carucci a difesa. In mediana ci saranno Piarulli e Zenelaj, mentre in avanti Resouf, Mastrovito e Silvestro alle spalle di La Monica punta centrale.

Le probabili formazioni

FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Esposito; Cancelli, Fantacci, Bonnin, Risolo; Ercoli, Likaxhiu, Derosa; Cipolletta; Babaj, Tedesco. Allenatore: Giuseppe Scaringella.

MARTINA CALCIO (4-2-3-1): Figliola; Tuccitto, De Angelis, Llanos, Carucci; Piarulli, Zenelaj; Resouf, Mastrovito, Silvestro; La Monica. Allenatore: Massimo Pizzulli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su su Antenna Sud (Canale 14 in Puglia e Basilicata) e in streaming su www.antennasud.com.