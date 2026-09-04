Finali del Campionato Italiano Assoluto 2026: a Caorle definito il main draw dopo 48 match di qualificazione

A Caorle si chiude la prima giornata delle Finali del Campionato Italiano Assoluto 2026 di beach volley: 48 match, otto coppie qualificate per genere e il main draw pronto a partire il 5 settembre

La prima giornata delle Finali del Campionato Italiano Assoluto 2026 di beach volley si è chiusa allo Sport Village di Caorle, dove il tabellone di qualificazione ha impegnato atleti e pubblico in una lunga maratona di incontri. Il litorale veneto ospita l’ultima tappa Gold della stagione, quella decisiva, che assegnerà gli scudetti attesi fin dall’apertura del circuito a Falconara Marittima lo scorso 12 giugno.

Sono stati 48 i match disputati nella giornata inaugurale, 24 maschili e 24 femminili, necessari per definire le otto coppie per genere che accedono al main draw. Il tabellone principale prenderà il via sabato 5 settembre alle 8.30, con sedici coppie pronte a contendersi il titolo nazionale. Tra le qualificate figurano anche i campioni d’Italia in carica: Ranghieri–Alfieri e Gottardi–Orsi Toth, che hanno rispettato le attese e superato il turno preliminare.

La formula

La Finale si disputa con pool play FIVB, con un main draw da 16 coppie e qualifiche a eliminazione diretta da 32. Otto coppie accedono direttamente in base al punteggio stagionale, mentre le altre otto arrivano dalle qualificazioni. Gli entry point definiscono la collocazione nel tabellone. Il titolo maschile e femminile sarà assegnato alle coppie vincitrici della Finale.

Tabellone femminile

Le otto coppie qualificate oggi: Gottardi–Orsi Toth, Piccoli–Salvador, Cimmino–Pastorino, Barboni–Eaco, Annibalini–Dalmazzo, Montedoro–Ujka, Benazzi–Ditta, Belliero Piccinin–Fezzi.

Le sedici coppie del main draw: They–Breidenbach, Pelloia–Mancinelli, Gradini–Frasca, Sanguigni–Balducci, Puccinelli–Mattavelli, Rottoli–Shpuza, Tallevi Diotallevi–Franzoni, Pratesi–Orciani, Gottardi–Orsi Toth, Piccoli–Salvador, Cimmino–Pastorino, Barboni–Eaco, Annibalini–Dalmazzo, Montedoro–Ujka, Benazzi–Ditta, Belliero Piccinin–Fezzi.

Tabellone maschile

Le otto coppie qualificate oggi: Ranghieri–Alfieri, Lupo–Martino, Frinolli–Marini Da Costa, Pizzileo–Lascari, Arezzo Di Trifiletti–Krumins, Lupo–Pantalei, Ingrosso–Podestà, Rossi–Caminati.

Le sedici coppie del main draw: Marchetto–Burgmann, Sacripanti–Titta, Ulisse–Spadoni, Andreatta–Acerbi, Iervolino–Marchesan, Borraccino–Viscovich, Camozzi–Siccardi, Luisetto–Mussa, Ranghieri–Alfieri, Lupo–Martino, Frinolli–Marini Da Costa, Pizzileo–Lascari, Arezzo Di Trifiletti–Krumins, Lupo–Pantalei, Ingrosso–Podestà, Rossi–Caminati.

Dirette e palinsesto

Tutti i match, esclusi semifinali e finali, sono trasmessi in streaming sul canale YouTube FIPAV. Le finali di domenica 6 settembre saranno in diretta su Rai Sport, Rai Play, RaiNews.it e Sky.

Programma del 6 settembre:

10:00 Semifinale femminile – Rai Sport

11:00 Semifinale femminile – Rai Sport

12:00 Semifinale maschile – Rai Sport

13:00 Semifinale maschile – Rai Sport

16:00 Finale femminile – Rai Play (differita Rai Sport 23:30) / Sky 259

17:00 Finale maschile – Rai Play (differita Rai Sport 23:30) / Sky 259

Radio e montepremi

Per il quinto anno consecutivo, gli eventi Gold saranno seguiti anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del circuito. La FIPAV ha stanziato 20.000 euro per genere per l’appuntamento conclusivo.

Il percorso stagionale

Il Campionato Italiano 2026 ha attraversato nove sedi: Falconara, Termoli, Marina di Ravenna, Marina di Modica, San Cataldo, Montesilvano, Cordenons, Vasto e Caorle, sede delle Finali.

Caorle si prepara ora alla giornata decisiva, con il main draw pronto a regalare spettacolo e a incoronare i nuovi campioni d’Italia del beach volley.