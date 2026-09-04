Genoa-Como: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Genoa-Como di Venerdì 4 settembre 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

GENOVA – Venerdì 4 settembre, alle ore 20.45, allo Stadio Luigi Feraris di Genova, andà in scena Genoa-Como, anticipo della terza giornata di Serie A 2026-2027.

Indice:

Il Genoa di Daniele De Rossi vive un avvio di stagione complicato: due sconfitte, zero punti, nessun gol segnato. Il ko interno contro il Napoli e quello dell’Olimpico contro la Lazio hanno evidenziato limiti offensivi e qualche calo di concentrazione nei finali di gara. Eppure, nonostante i risultati, la squadra ha mostrato una buona identità di gioco: possesso palla elevato, precisione nei passaggi, una struttura solida garantita da elementi come Leo Østigård in difesa e Morten Frendrup in mezzo al campo. Il problema resta la pericolosità negli ultimi metri: un solo tiro nello specchio contro la Lazio racconta una sterilità che De Rossi dovrà affrontare con urgenza.

Il Como, invece, arriva con entusiasmo e ambizione. Quattro punti raccolti in trasferta, un pareggio all’esordio con l’Udinese e una vittoria pesantissima al Maradona contro il Napoli. La squadra di Cesc Fàbregas ha mostrato cinismo, qualità nel palleggio e una capacità di colpire con continuità. Il centrocampo guidato da Luis Milla viaggia su percentuali altissime di precisione, mentre l’attacco trova soluzioni con facilità grazie a un ispirato Tasos Douvikas e al talento di Martin Baturina. Gli ultimi innesti, Moise Kean e Robert Sanchez, aggiungono profondità e alternative a una rosa già competitiva.

Il quadro dei precedenti recenti conferma il momento favorevole dei lariani: il Como è imbattuto negli ultimi quattro confronti contro il Genoa, con due vittorie e due pareggi. Il trend si è consolidato nelle ultime stagioni, come testimoniano gli incroci più vicini: il 2-0 del 26 aprile 2026 al Ferraris, firmato da Douvikas e Diao, e l’1-1 del 15 settembre 2025, deciso da Nico Paz ed Ekuban.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GENOA-COMO]

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA-COMO Venerdì 4 settembre dalle 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Tabellino in tempo reale

GENOA:. A disposizione:



COMO:. A disposizione:



Reti:



Fabregas alla vigilia

Alla vigilia della partita, Cesc Fàbregas ha descritto la trasferta di Genova come una delle più impegnative del campionato. Ha spiegato che giocare al Ferraris rappresenta sempre una prova di carattere, paragonando l’atmosfera di Marassi a quella della Bombonera per intensità e coinvolgimento del pubblico, un ambiente che a suo dire ricorda persino certe sfide della Premier League.

Il tecnico del Como si aspetta un Genoa aggressivo e pronto a spingere fin dai primi minuti. Ha sottolineato che la squadra di De Rossi, sostenuta da un tifo particolarmente caldo, tende a pressare con grande ferocia, quasi “in dodici”, grazie alla spinta costante degli spalti.

Ripensando alla gara dello scorso anno, Fàbregas ha ricordato la prestazione di alto livello offerta dal Como a Genova. Ha aggiunto che per ripetere quel risultato servirà una prova altrettanto solida, forse persino superiore, perché solo mantenendo quella intensità la sua squadra potrà ambire a tornare a casa con un risultato positivo.

L’arbitro

La sfida tra Genoa e Como sarà diretta dall’arbitro Marco Guida di Torre del Greco, affiancato dagli assistenti Giuseppe Perrotti e Alessio Berti. Il quarto ufficiale sarà Valerio Crezzini, mentre al VAR opereranno Gianluca Aureliano e Giacomo Paganessi.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1, affidando a Bijlow la porta e costruendo la difesa su Marcandalli, Østigård e Vásquez. Ellertsson e Mitaj garantiranno ampiezza sulle fasce, mentre Frendrup e Sow daranno equilibrio in mezzo. Baldanzi e Vitinha agiranno tra le linee alle spalle di Colombo, chiamato a dare profondità e concretezza a un attacco che deve ancora trovare continuità.

Il Como di Cesc Fàbregas punta invece sul 4-2-3-1, con Butez tra i pali e una difesa formata da Smolčić, Chalobah, Ramon e Valle. In mediana Perrone e Da Cunha offriranno ordine, mentre Diao, Paz e Baturina comporranno il trio offensivo alle spalle di Douvikas, riferimento centrale

Probabili formazioni

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Sow, Mitaj; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: