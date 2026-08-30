Napoli-Como: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Napoli-Como di domenica 30 agosto 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

NAPOLI – Domenica 30 agosto, nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena Napoli-Como, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027; calcio di inizio alle ore 18:30. Da una parte del campo ci saranno i partenopei, reduci dalla vittoria conquistata nella prima giornata contro il Genoa. Il Napoli ha avuto la meglio nel finale grazie alle reti di De Bruyne e Vergara.

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Dall’altra parte ci sarà invece il Como di Fabregas, reduce dal pareggio conquistato nella prima uscita stagionale sul campo dell’Udinese. I lariani sono stati bloccati sull’1-1 con Douvikas che ha risposto all’iniziale vantaggio dei bianconeri siglato da Kamara.

La gara sarà affidata a Luca Pairetto della sezione di Nichelino coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bercigli, il quarto uomo sarà Guida. Al VAR andranno Gariglio e Prontera.

Tabellino in tempo reale

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L’arbitro

Sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere Napoli-Como, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027; calcio di inizio alle ore 18:30. Il fischietto piemontese ha già diretto il Napoli in 15 occasioni con un bilancio che sorride ai partenopei: sono 10 le vittorie conquistate dagli azzurri, contro un pareggio e quattro sconfitte. Sono invece 12 i precedenti con il Como, con quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.

I precedenti tra Napoli e Como

Sono 19 i precedenti ufficiali giocati a Napoli tra le due squadre con un bilancio che tende nettamente a favore dei partenopei. Gli azzurri hanno avuto la meglio in 14 occasioni, mentre per tre volte la gara è terminata in parità. Sono solamente due, invece, le vittorie conquistate dal Como. Nell’ultimo precedente giocato al Maradona, nel finale della scorsa stagione, le due squadre si sono divise la posta in palio pareggiando 0-0.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Il Napoli scende in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Meret, i quattro in difesa saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Marín e Spinazzola. In cabina di regia agirà Lobotka con Anguissa e McTominay ai suoi lati. L’attacco sarà, invece, formato da Politano, Højlund e Santos.

QUI COMO – Il Como risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Butez, i terzini saranno Couto e Valle con Ramón e Chalobah a completare il reparto difensivo. In mediana spazio a Perrone e da Cunha, mentre Diao, Paz e Baturina agiranno sulla trequarti alle spalle di Douvikas.

Le probabili formazioni di Napoli-Como

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Santos.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Napoli-Como valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027 sarà trasmesso in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Napoli-Como in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.