Fiorentina-Atalanta 2-1, il tabellino: la Viola raggiunge l’Inter

Il tabellino di Fiorentina-Atalanta 2-1 il risultato finale: reti di Cutrone e Lirola per il successo della squadra Viola che vola ai quarti di finale.

FIRENZE – Nel match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020 la Fiorentina fa l’impresa battendo 2-1 l’Atalanta. Successo di prestigio per la squadra Viola che, in dieci uomini, passa il turno grazie ai gol di Cutrone e Lirola mentre alla Dea non basta il momentaneo pareggio di Ilicic. Con questa vittoria, dunque, la squadra di Iachini stacca il pass per i quarti di finale dove troverà l’Inter ma prima c’è la sfida col Napoli in campionato. La Dea, invece, tornerà in campo lunedì contro la SPAL.

Fiorentina-Atalanta 2-1: il tabellino del match

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone (73′ Caceres), Vlahovic (88′ Chiesa). A disposizione: Dragowski, Ranieri, Terzic, Caceres, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Ghezzal, Montiel, Chiesa, Sottil, Brancolini. Allenatore: Iachini

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara (77′ Palomino), Masiello (57′ Gomez); Hateboer, De Roon, Freuler (46′ Ilicic), Gosens; Malinovskyi; Pasalic, Muriel A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Palomino, Toloi, Heindenreich, Colley, Da Riva, Ilicic, Gomez, A. Traore, Zapata. Allenatore: Gasperini

RETI: 11′ Cutrone (F), 67′ Ilicic (A), 84′ Lirola (F)

AMMONIZIONI: Caldara, Djimsiti (A), Pezzella, Dalbert (F)

ESPULSIONI: Pezzella (F)

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Artemio Franchi