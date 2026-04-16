Conference League: la Fiorentina vince 2-1 ma non basta. Il Crystal Palace vola in semifinale

Diretta Fiorentina-Crystal Palace di Giovedì 16 aprile 2026: viola generosi ma eliminati dopo lo 0-3 dell’andata. Inglesi in semifinale contro lo Shakhtar

FIRENZE – La Fiorentina lotta, rimonta e vince 2-1 al Franchi contro il Crystal Palace, ma il successo non basta per ribaltare lo 0-3 dell’andata. La squadra di Paolo Vanoli gioca una gara coraggiosa, trascinata da Gudmundsson e Ndour, ma paga a caro prezzo le disattenzioni difensive e la poca concretezza sotto porta. Il Palace, pur soffrendo nella ripresa, conquista la semifinale di Conference League dove affronterà lo Shakhtar Donetsk.

Indice:

Tabellino

FIORENTINA: de Gea D., Pongracic M., Comuzzo P. (dal 25′ st Kouadio E.), Ranieri L., Harrison J., Mandragora R., Fagioli N. (dal 1′ st Ndour C.), Gosens R. (dal 25′ st Balbo L.), Gudmundsson A. (dal 30′ st Fabbian G.), Solomon M. (dal 30′ st Fazzini J.), Piccoli R.. A disposizione: Balbo L., Braschi R., Christensen O., Deli L., Fabbian G., Fazzini J., Kospo E., Kouadio E., Leonardelli P., Ndour C., Puzzoli G. Allenatore: Vanoli P..

CRYSTAL PALACE: Henderson D., Richards C., Lacroix M. (dal 41′ pt Riad C.), Canvot J., Munoz D., Wharton A. (dal 30′ pt Lerma J.), Kamada D., Mitchell T., Sarr I., Mateta J. (dal 1′ st Larsen J. S.), Pino Y. (dal 28′ st Hughes W.). A disposizione: Benitez W., Cardines R., Clyne N., Devenny J., Hughes W., Johnson B., Larsen J. S., Lerma J., Matthews R., Riad C., Rodney K., Sosa B. Allenatore: Glasner O..

Reti: al 30′ pt Gudmundsson A. (Fiorentina) , al 8′ st Ndour C. (Fiorentina) al 17′ pt Sarr I. (Crystal Palace) .

Ammonizioni: al 40′ pt Pongracic M. (Fiorentina), al 45’+5 pt Comuzzo P. (Fiorentina), al 22′ st Ranieri L. (Fiorentina), al 42′ st Ndour C. (Fiorentina), al 45’+1 st Piccoli R. (Fiorentina) al 40′ pt Pino Y. (Crystal Palace), al 8′ st Sarr I. (Crystal Palace), al 31′ st Riad C. (Crystal Palace).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il lituano Donatas Rumšas, coadiuvato dagli gli assistenti connazionali Aleksandr Radiuš e Dovydas Sužiedėlis e dal quarto uomo Manfredas Lukjančukas. Al VAR ci sarà l’olandese Rob Dieperink, affiancato da Erwin Blank come Assistente VAR.

Presentazione della partita

Giovedì 16 aprile, alle ore 21, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina-Crystal Palace, gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2025-2026.

La Fiorentina é uscita pesantemente sconfitta da Selhurst Park, travolta 3-0 da un Crystal Palace brillante, intenso e superiore in ogni fase di gioco. Gli uomini di Oliver Glasner hanno indirizzzato il match già nel primo tempo con le reti di Mateta e Mitchell, chiudendo poi i conti nel recupero con Sarr. Ora la squadra di Paolo Vanoli, conta sul calore del proprio pubblico per ribaltare una situazione estremamente complicata.

Il cammino della Viola nella terza competizione europea è stato tutt’altro che lineare. La squadra ha vissuto una fase a gironi molto complicata, chiusa soltanto al quindicesimo posto nel Girone Unico, un piazzamento che racconta bene le difficoltà incontrate lungo il percorso. Sofferti anche i playoff perché, dopo il successo per 3-0 fuori casa.é arrivato un 4-2 tra le mura amiche che ha salvato in extremis la qualificazione alla fase successiva del torneo.Agli ottavi di finale i viola hanno superato 2-1 il Rakow sia all’andata sia al ritorno. In campionato la Fiorentina arriva dal successo contro la Lazio, che l’ha portata a vedere concretamente la salveza, visto che sono salite a otto le lunghezze che la separano da Lecce e Cremonese.

Gli inglesi del Crystal Palace, agli ottavi di finale, hanno eliminato con fatica l’AEK Larnaca.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – La Fiorentina di Paolo Vanoli si presenta alla sfida con un 4-3-3. Tra i pali ci sarà De Gea, chiamato a guidare una linea difensiva composta da Comuzzo, Pongračić, Ranieri e Balbo. In mezzo al campo spazio a Ndour, Fagioli e Mandragora. Davanti, il tridente formato da Solomon, Piccoli e Gudmundsson.

COME ARRIVA IL CRYSTAL PALACE – Il Crystal Palace di Oliver Glasner risponde con il suo classico 3-4-2-1. In porta ci sarà Benitez, protetto dal terzetto difensivo composto da Richards, Lacroix e Canvot. Sulle fasce agiranno Muñoz e Mitchell, mentre in mezzo ci sarà la coppia Wharton–Lerma. Alle spalle dell’unica punta Mateta, spazio a Sarr e Pino.

Probabili formazioni di Fiorentina-Crystal Palace

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benitez; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. Allenatore: Glasner

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252 satellite). In streaming su Sky Go e NOW TV.