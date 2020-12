Serie A femminile, Fiorentina-Milan: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Milan di Sabato 5 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Serie A Femminile

FIRENZE – Sabato 5 dicembre 2020, alle ore 12:30, scenderanno in campo le squadre femminili di Fiorentina – Milan per la nona giornata del campionato Serie A Femminile. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta la Fiorentina si è imposta per 1-2. Pronostico a favore del Milan con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.10. La Fiorentina ha inanellato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 15 reti e subendone 5. La Milan é reduce da 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 13 reti e ne ha subito 2. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Fiorentina – Milan anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Ricordiamo che in Serie A Femminile guida in classifica la Juventus con 24 punti; a seguire Milan con 21 e Sassuolo con 19.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Milan

La Fiorentina potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Schroffenegger in porta e difesa comosta al centro da Tortelli e Zanoli e da Quinn e Adami ai lati. A centrocampo Adami, Breitner, Catena. Sula tequarti Piemonte, di supporto alla coppia formata da Sabatino e Bonetti. Probabile modulo 3-5-2 per il Milan con Korenciova tra i pali e retroguardia formata da Vitale, Fusetti e Agard. In cabina di regia Jane con Simic e Boquete mezz’ali; sulle fasce Bergamaschi e Tucceri. Davanti Dowie e Giacinti.

FIORENTINA (4-3-1-2): Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Adami, Breitner, Catena; Piemonte; Sabatino, Bonetti. Allenatore: Antonio Cincotta.

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Simic, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti. Allenatore: Maurizio Ganz.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina femminile – Milan femminile, valevole per la nona giornata della Serie A Femminile, verrà trasmesso in diretta su Milan Tv che su Sky Sport Serie A.