Spezia – Lazio: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Spezia – Lazio del 5 dicembre 2020: incontro valevole per la decima giornata del campionato di Serie A

ROMA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Spezia e Lazio nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Per quanto concerne il capitolo formazioni, alle 14.00 vi forniremo gli schieramenti ufficiali dell’incontro.

Le formazioni ufficiali di Spezia – Lazio

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

STADIO: Dino Manuzzi