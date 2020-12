Spezia – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Spezia – Lazio del 5 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la decima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15:00

LA SPEZIA – Sabato 5 dicembre, alle ore 15:00 si giocherà Spezia – Lazio, match valevole per la decima giornata di Serie A 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nella giornata precedente hanno pareggiato lontano dalle mura amiche contro il Cagliari per 2-2. I liguri sono in in momento positivo, nel mese di novembre a parte contro la Juventus non hanno mai perso e hanno passato il turno in Coppa Italia. In campionato su nove incontri hanno ottenuto due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, per un totale di dieci punti che valgono l’attuale tredicesimo posto insieme a Udinese e Benevento. Dall’altra parte la squadra ospite, reduce dal buon pareggio esterno in Champions sul campo del Borussia Dortmund per 1-1. Nello scorso turno di campionato invece la squadra capitolina era crollata in casa contro l’Udinese, venendo sconfitta per 1-3. In questa prima fase di stagione su nove incontri disputati in Serie A hanno ottenuto quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte, per un totale di quattordici punti che valgono l’ottava posizione provvisoria insieme all’Atalanta.

Cronaca minuto per minuto

Sabato 5 dicembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – In dubbio Pobega, difficilmente verrà recuperato, mentre è ancora sicuro indisponibile Galbinov, a cui si è riacutizzato il dolore al quadricipite destro che già si era lesionato a ottobre. In difesa Erlic e Ferrer dovrebbero spuntarla su Chabot e Sala. Nel terzetto di centrocampo dovrebbe essere confermato Maggiore, mentre tra gli attaccanti Agudelo pur partendo dalla panchina potrà essere utile a partita in corso. Italiano dovrebbe mandare in campo i suoi con un 4-3-3 con Provedel in porta, in difesa Terzi e Erlic centrali e terzini Ferreri e Bastoni, in mediana Ricci affiancato da Estevez e Maggiore come interni, Gyasi e Farias ali e Nzola punta centrale.

QUI LAZIO – Radu e Lazzari, tenuti a riposo in Champions, dovrebbe tornare titolari in campionato. Solito dubbio per l’estremo difensore, c’è anche il ballottaggio tra Marusic e Fares per il ruolo di esterno sinistro. In avanti Correa potrebbe rimanere a riposo lasciando il campo a Caicedo. Nel dettaglio Inzaghi dovrebbe schierare un 3-5-2 con Reina tra i pali, in difesa Luiz Felipe, Acerbi e Radu, Leiva in mediana affiancato da Milinkovic Savic e Luis Alberto, come esterni Lazzari e Marusic, in attacco la coppia Caicedo e Immobile.

Le probabili formazioni delle due squadre

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano.

LAZIO (4-3-1-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

STADIO: Dino Manuzzi

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Spezia – Lazio del 5 dicembre 2020, valido per la decima giornata di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.