Paganese – Bari 0-1: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Paganese – Bari di Sabato 5 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 14° giornata del Girone C di Serie C

PAGANI – Oggi pomeriggio, sabato 5 dicembre 2020, alle ore 15:00, Bari farà visita alla Paganese per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 17 novembre 2019 dove il Bari si era imposto per 0-1. I bookmakers ripongono molta fiducia nel Bari, quotando la vittoria a 1.90 . Negli ultimi cinque incontri la Paganese ha conseguito 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta realizzando 5 reti e subendone 5. Il Bari invece ha ottenuto 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta realizzando 10 reti e subendone 4 . Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Paganese – Bari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Ricordiamo che in Serie C guida la classifica del girone C la Ternana con 33 punti; a seguire Bari con 26 e Teramo con 24.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: PAGANESE-BARI 0-1 45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo tra Paganese e Bari. Vi aspettiamo fra qualche istante per vedere come andrà a finire il secondo tempo del match 33' Rete! Adriano Montalto! e risultato che cambia 1' Al via il match tra Paganese e Bari!



Cari amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta di Paganese - Bari

PAGANESE: Bonavolonta A., Campani M. (P), Carotenuto G., Cicagna E., Diop A., Mattia S., Mendicino E., Onescu D., Scarpa F., Schiavino M., Squillace T.. A disposizione: Bovenzi N. (P), Bramati F., Cesaretti C., Costagliola S., Curci A., Di Palma M., Esposito G., Fasan L. (P), Guadagni G., Isufaj A., Perazzolo R.



BARI: Antenucci M., Celiento D., Ciofani M., D'Ursi E. (dal 26' pt Citro N.), De Risio C., Di Cesare V., Frattali P. (P), Maita M., Montalto A., Sabbione A., Semenzato D.. A disposizione: Andreoni C., Bianco R., Corsinelli F., D'Orazio T., D'Ursi E., Hamlili Z., Lollo L., Marfella D. (P), Marras M., Perrotta M., Simeri S.



Reti: al 33' pt Montalto A. (Bari).



Ammonizioni: al 35' pt Diop A. (Paganese).



Le probabili formazioni

La Paganese potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Campani in porta e difesa composta da Perazzolo, Cicagna e Schiavino. In cabina di regia Bramati con Onescu e Scarpa mezz’alu; sulle fasce Carotenuto e Squillace. Davanti Mendicino e Diop. Probabile modulo 3-4-3 per il Bari con Frattali tra i pali e retroguardia formata da Perrotta, Sabbione e Di Cesare. A centrocampo De Risio e Maita; sulle fasce Ciofani e D’Orazio. Tridente offensivo composto da Marras, Antenucci, D’Ursi.

PAGANESE (3-5-2): Campani; Perazzolo, Cicagna, Schiavino; Carotenuto, Onescu, Bramati, Scarpa, Squillace; Mendicino, Diop.

BARI (3-4-3): Frattali; Perrotta, Sabbione, Di Cesare; M. Ciofani, De Risio, Maita, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Paganese – Bari , valevole per Serie C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Eleven Sport, che detiene i diritti del campionato di Serie C.