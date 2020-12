Spezia – Lazio 1-2, il tabellino: Immobile e Milinkovic rispondono a Nzola

Il tabellino di Spezia – Lazio il risultato finale: torna a vincere in campionato la Lazio grazie alle reti di Immobile e Milinkovic per il 2-1 finale

LA SPEZIA – Nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, la Lazio batte lo Spezia 2-1. Torna al successo in campionato la Lazio, portandosi a 17 punti, raggiungendo Roma, Napoli e Juve. La squadra di Inzaghi può festeggiare attendendo i risultati delle avversarie. Decisive per la vittoria le reti di Immobile e la bella punizione di Milinkovic. Nzola accorcia le distanze nella seconda frazione di gioco, ma lo Spezia non riesce a pareggiare i conti. Annullate due reti per fuorigioco ai biancocelesti, a Caicedo e Pereira sul finale.

Spezia – Lazio 1-2: il tabellino del match

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni (1′ s.t. Marchizza); Estevez (45′ s.t. Mastinu), Ricci, Maggiore (21′ s.t. Deiola); Gyasi, Nzola (45′ s.t. Piccoli), Farias (21′ s.t. Agudelo). A disposizione: Agudelo, Bartolomei, Rafael, Deiola, Erlic, Ismajili, Krapikas, Marchizza, Mastinu, Piccoli, Sala, Vignali, Allenatore: Italiano.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (43′ s.t. Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (30′ s.t. Escalante), Lucas Leiva (30′ s.t. Parolo), Luis Alberto (15′ s.t. Akpa Akpro), Marusic; Pereira, Immobile (14′ s.t. Caicedo). A disposizione: Akpa Akpro, Anderson, Caicedo, Cataldi, Correa, Escalante, Fares, Patric, Hoedt, Moro, Parolo, Strakosha. Allenatore: Inzaghi.

STADIO: Dino Manuzzi

RETI: 15′ p.t. Immobile, 33′ p.t. Milinkovic-Savic (L), 19′ s.t. Nzola (S)

AMMONIZIONI: 24′ p.t. Bastoni, 31′ Chabot, 37′ s.t. Ricci (S), 38′ s.t. Akpa Akpro (L)

ESPULSIONI

RECUPERO: / primo tempo, 4′ secondo tempo