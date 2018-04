Fiorentina – Napoli 2-0: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Napoli: presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A, fischio d’inizio alle ore 18

FIRENZE – Oggi alle ore 18 andrà in scena Fiorentina – Napoli, incontro valevole per il trentacinquesimo turno del campionato di Serie A. Sfida discretamente importante visto che i toscani stanno lottando per l’Europa League mentre i partenopei sognano ad occhi aperti lo Scudetto. Da una parte, dunque, ci sono i toscani che dopo cinque vittorie di fila hanno raccolto zero punti nelle ultime due giornate contro Lazio e Sassuolo. In classifica i Viola occupano l’ottava posizione con 51 punti, insieme alla Sampdoria, con tre punti di ritardo dal Mila. Dall’altra parte, invece, entusiasmo a mille per i partenopei che vengono dal successo di Torino, contro la Juventus, grazie al gol di Koulibaly nel finale. In classifica la squadra di Sarri è al secondo posto con 84 punti, a -4 dalla Juventus che ha una partita in più. A dirigere la gara del Franci sarà il signor Mazzoleni della sezione di Bergamo che sarà coadiuvato da i guardalinee Vuoto e Preti; quarto uomo Doveri mentre al VAR ci saranno Massa e Meli.

La cronaca minuto per minuto

QUI FIORENTINA – Pioli non dovrebbe cambiare l’assetto tattico della sua squadra che potrebbe andare in campo con Sportiello tra i pali, pacchetto arretrato formato da Laurini e Biraghi sulle fasce mentre al centro Pezzella e Milenkovic. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Benassi e Veretout mezze ali mentre in attacco Saponara e Chiesa a supporto dell’unica punta Simeone.

QUI NAPOLI – Undici già fatto per Sarri che manderà in campo i suoi col classico 4-3-3 con Reina tra i pali, pacchetto difensivo composto da Hysaj e Mario Rui sulle fasce mentre al centro Albiol e Koulibaly. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Allan e Hamsik mezze ali mentre in attacco tridente delle meraviglie formato da Callejon, Mertens e Insigne.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara, Chiesa; Simeone. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri