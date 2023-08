Fiorentina – Sestri Levante 7-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Sestri Levante di Venerdì 11 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club

FIRENZE – Venerdì 11 agosto, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, la Fiorentina affronterà in amichevole il Sestri Levante; calcio di inizio previsto per le 20. Ingresso gratuito.

Settimo impegno stagionale per la formazione di Vincenzo Italiano, che finora ha vinto contro la squadra Primavera per 8-1, contro il Catanzaro per 3-0, contro il Grosseto per 0-4 e contro il Nizza per 1-2, pareggiato per 1-1 contro il Parma e per 5-0 dalla Stella Rossa di Belgrado e ieri per 2-0 dal Newcastle. Per la Viola il debutto in campionato avverrà il prossimo 19 agosto a Marassi contro il neopromosso Genoa. Poi, vista l’esclusione della Juventus dalle Coppe Europee, parteciperà nuovamente alla Conference League, dopo la sconfitta in finale nella passata edizione per opera del West Ham. Attesi i debutti di Yerry Mina, Nzola e Christensen. Il Sestri Levante é fresco di passaggio al mondo professionistico e disputerà il campionato di Serie C, nel Girone B.

Tabellino in tempo reale

FIORENTINA (ITA):



SESTRI LEVANTE (ITA):



Reti:



Formazioni ufficiali di Fiorentina – Sestri Levante

FIORENTINA: Martinelli, Kayode, Comuzzo, Ranieri, Biraghi, Amrabat, Duncan, Kouame, Infantino, Sabiri, Jovic. A disposizione: Terracciano, Amatucci, Milenkovic, Bonaventura, Brekalo, Dodo, Gonzalez, Nzola, Kokorin, Leonardelli, Mandragora, Quarta, Parisi, Arthur, Sottil. Allenatore: Italiano

SESTRI LEVANTE: Anacoura, Podda, Furno, Pane, Oliana, Troiano, D’Antoni, Candiano, Toci, Raggio Garibaldi, Parlanti. A disposizione: Raspa, Nenci, Masini, Grosso, Ghigliotti, Grilli, Andreis, Gala, Conti, Busatto, Sias, Regini, Forte, Cericola. Allenatore: Barilari

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Terraciano in porta aiutato da una difesa a quattro formata sulle fasce da Dodò e Biraghi e al centro da Milenkovic e Ranieri. In mediana Duncan e Arthur mentre Ikoné, Bonaventura e Brekalo dovrebbero muoversi sulla trequarti, a supporto dell’ unica punta Jovic.

La probabile formazione della Fiorentina

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Jovic. Allenatore: Italiano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva né in streaming. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori.