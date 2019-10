Serie A, Fiorentina – Udinese: il tabellino

Il tabellino di Fiorentina – Udinese

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli (81′ Zurkowski), Badelj (63′ Benassi), Dalbert; Chiesa, Ribery. A disposizione: Terracciano, Cristoforo, Ghezzal, Vlahovic, Venuti, Ceccherini, Boateng, Sottil, Terzic, Ranieri. Allenatore: Montella

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Larsen, De Paul, Jajalo, Mandragora (77′ Barak), Sema; Nestorovski (63′ Lasagna), Okaka. A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Nuytinck, ter Avest, De Maio, Fofana, Pussetto, Teodorczyk. Allenatore: Tudor

STADIO: Artemio Franchi

Reti: 71′ Milenkovic

Ammonizioni: Castrovilli, Samir, Opoku

Espulsioni: –

Recupero: 3‘ minuti nel primo tempo, ‘ minuti nel secondo tempo.

Note: Espulso Tudor per proteste e per essere uscito dalla zona degli allenatori. Assist di Pulgar per l’1 a 0.