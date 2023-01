Il 29 e 30 gennaio 2023 si sono svolte diverse competizioni targate fisct, in particolare a Piacenza (Challenger), a Roma e a Messina: i risultati ed i vincitori dei vari tornei

Prosegue senza sosta l’attività agonistica della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT). Dopo i primi tornei della stagione e la Prima Tappa del Guerin Subbuteo disputata nel weekend del 21 e 22 gennaio, in quest’ultimo fine settimana si sono svolte delle nuove competizioni tra le quali il Challenger disputato a Piacenza ed i tornei regionali di Messina (per la disciplina del Calcio da Tavolo) e di Roma (sia per il Calcio da Tavolo che per il Subbuteo Tradizionale). Tutte le competizioni, come di consueto, sono state organizzate in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo di OPES (Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI).

A PIACENZA I SUCCESSI DI DAVIDE VISENTIN E ROCCO MORGANELLI. DISPUTATI ANCHE I TORNEI GIOVANILI

Il FISCT Challenger di Calcio da Tavolo di Piacenza, denominato anche “II° Trofeo Infonet”, si è disputato nella giornata di sabato 28 gennaio ed è stato organizzato dal Subbuteo Club Stradivari di Cremona e dal Piacenza Calcio Subbuteo, in collaborazione con il Comitato Regionale FISCT della Lombardia, presso il “Piacenza Expo” (in occasione della “Mostra Mercato Giocattolo Vintage” che si è tenuta proprio in quei giorni). Ad aggiudicarsi il Challenger 150 è stato Davide Visentin (Leonessa Brescia) che nella finalissima ha avuto la meglio su Alessandro Amatelli (Subbuteo Casale) con il risultato di 2 a 1, mentre nel Challenger 20 la vittoria è andata a Rocco Morganelli (SC Stradivari) che ha invece superato, per 3 a 0, Giuseppe Murru (SC Cagliari). Piazze d’onore, rispettivamente, anche per Alessandro Billi (Subbito Gol Ferrara) e Romualdo Balzano (SC Cagliari), nel Challenger 150, e per Andrea Testa (Atletico Pisa) e Genny Ancarola (SC Silvio Piola), nel Challenger 20, tutti fermati in semifinale. Successi, inoltre, nei tabelloni Cadetti, per Pasquale Torano (Leonessa Brescia), che nella finale del Challenger 150 ha battuto Giovanni Volpi (Subbito Gol Ferrara) per 3 a 1, e per Federico Del Ben (Pinco Devils), che nella finale del Challenger 20 ha superato con il medesimo risultato il compagno di squadra Emanule Cipolat.

Contestualmente a queste competizioni si sono svolti anche i Tornei Individuali giovanili ed il Campionato Provinciale Piacentino. Nella categoria Under 16 la vittoria è stata ottenuta da Angelo Bisio (Stella Artois Milano) che in finale ha battuto per 6 a 0 Nicolò Colossi (SC Bari), mentre nel torneo Under12 il successo è andato a Davide Del Ben (Pinco Devils) che in finale ha superato Samuele Bignardi (Rebels Genova) per 7 a 2. Successo, infine, per Gustavo Roccella (SC Piacenza), che si laurea campione piacentino.

CLAUDIO LA TORRE TRIONFA A MESSINA

Nel Torneo Regionale della Sicilia per la disciplina del Calcio da Tavolo, disputato in quel di Messina nella giornata di domenica 29 gennaio 2023 ed intitolato anche “VII Memorial Alessandro Diletti” (organizzato dal locale ASD Messina Table Soccer in collaborazione con il Comitato Regionale della Sicilia), ad aggiudicarsi la vittoria è stato Claudio La Torre (Barcellona Calcio da Tavolo) che si è imposto, nella finalissima contro il suo compagno di squadra Carmelo Sciacca, per 5 a 3. Sul podio salgono inoltre Riccardo Natoli e Armando Giuffrè (entrambi appartenenti all’ASD Messina), eliminati in semifinale. Nel tabellone Cadetti, invece, la vittoria è andata a Bruno Bagnato (Taranto), che in finale ha battuto Pietro Ielapi (Vibo Calcio Tavolo) per 2 a 1. Vittorie, infine, nel Torneo Promozione, per Domenico Matalone (ASD Messina) e, nella competizione Under12, per Samuele Coppolino (Barcellona Calcio da Tavolo).

A ROMA VINCONO GABRIELE SILVERI (CALCIO DA TAVOLO) E ANDREA STRAZZA (SUBBUTEO TRADIZIONALE)

Presso il Centro Sportivo in Miniatura di Roma, infine, si sono svolti due Grand Prix del Lazio: il primo, disputato sabato 28 gennaio 2023, per la disciplina del Calcio da Tavolo; il secondo, per il Subbuteo Tradizionale, si è svolto domenica 29 gennaio 2023. Nel primo caso il successo è andato a Gabriele Silveri (Salernitana) che in finale ha battuto di misura il suo compagno di squadra Maurizio Lepri. Nella giornata di domenica, invece, la vittoria è stata ottenuta da Andrea Strazza (Black Rose Roma), che ha superato, nella finalissima, ai tiri piazzati, Andrea Balestrucci (Viterbese Subbuteo), dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in perfetta parità, con il risultato di 2 a 2.